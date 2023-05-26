لحظة تنفيذ الدعوة للصلاة على النبي بعد فريضة الجمعة بحضور وزير الأوقاف (فيديو وصور)

صيغة الصلاة على النبي، بدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في تنفيذ الدعوة التي أطلقتها الوزارة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية في مساجد مصر، عقب صلاة الجمعة من مسجد الحسين.

دعوة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت دعوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية والتي لاقت استحسانا وتأييدا واسعا بين المصريين، حيث تلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية.

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صيغة الصلاة على النبي في خطبة الجمعة

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

فضل الصلاة الإبراهيمية

يذكر أن هذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي التي يصلى فيها على النبي محمد وعلى آله، كما يصلى فيها على النبي إبراهيم وعلى آله، ثم المباركة على النبي محمد وآله ومن ثم المباركة على نبي الله ابراهيم ويختتم الذكر فيها بعبارة في العالمين إنك حميد مجيد.

وعن فضل الصلاة الإبراهيمية، فنجد أن جمهور االعلماء رغم اختلاف آرائهم قد اتفقوا على أنها تعد دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي "محمد" صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديانة الإسلام السمحة، كما أنها تعتبر ركنًا من أركان صلاة المسلمين، والبعض من علماء المسلمين قالوا إن من أهم أفضالها أنها تحمل الخير والمنافع الكبيرة التي تعود على المسلم من جلب الحسنات ومحو السئات، كما أن جمهور كبير من علماء الدين الإسلامي أسموها بـ"الصلاة المفرجة للكرب" ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة الإبراهيمية سميت بالصلاة "التفريجية"، وذلك لما تحدثه من تفريج الشدائد لمن يداوم عليها بنية أن يفرج الله همه ويزيل عنه الضيق والشدة.

ولم تقف الاجتهادات في وصف صيغة الصلاة الإبراهيمية عند هذا الحد، ولكن نجد أن لها صيغا عديدة، لكن المشهور منها هي تلك التي يرددها المصلون في ركعتي التشهد.

صيغ الصلاة الإبراهيمية

للصلاة الإبراهيمية صيغ متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر، فنجد هذه الصيغة التي تقول: اللهم يانور صل وسلم على سيدنا محمد النور من يقطر من عرقه النور ويخرج من بين ثناياه النور صلاة تخرجنا بها من الظلمات إلى النور ماتعاقب الظلام والنور وآله النور اللهُمَّ إنيِّ أسأُلُكَ صَلاةً وَسَلامًا بُكرَةً وَعَشيَّا علَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ مَن اِتَخَذتهُ خَليِّلًا نَبيَّا وَجَعلتَهُ سَيِّدًا سَندًا مُبارَكًا مَرضِيَّا وأفرَدتَهُ مَقامًا مَحمودًَا سَميَّا وآتيتَهُ السَبعَ المَثانيَ وَقُرآنًا عَليَّا صَلاةً تَجعَلُني بِمَحبَتهِ بَرًَّا تَقيَّا وتُهيّئُني لِمُشَاهَدتهِ أبَدًا مادُمتُ حَيَّا وَاهدِني بِنورهِ إليّكَ صِرَاطًا سَويَّا وَتَوّجنّي بِالرِضَا حتَّى أكونَ لِسرِّهِ وَارِثًا مُحَمَّديَّا وَعَلى آلِهِ وصَحبِهِ وَكلَّ مَن اِرتَضيتَهُ صَفيًَّا وَليَّا، وهذه صيغة أخرى تقول: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبىٍ تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

موضوع خطبة الجمعة

وأدى أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشدد الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.