المصري يستأنف تدريباته الجماعية غدا استعدادا لمواجهة الغزل

المصري، يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية غدا الجمعة بالملعب الفرعي بالنادي بحي الضواحي ببورسعيد استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة ال 30 من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري،منح لاعبي الفريق الاول للكرة راحة لمدة 3 أيام عقب مباراته مع الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.

محتفظ بورسعيد وكامل أبوعلي رئيس النادي المصري

ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الابعاء المقبل بالجولة ال 30 من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بستاد الجيش ببرج العرب.

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مروان حمدي وحسين السيد يواصلان برنامجهما التأهيلي

يواصل مروان حمدي وحسين السيد ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حاليا انتظامهما في البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق والدكتور أحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني، وذلك لعلاج الأول من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والثاني من إصابته بتمزق في العضلة الضامة.



هذا ومن المقرر أن ينتظم الثنائي تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق اعتبارًا من مطلع الاسبوع المقبل والذي سيواصل الفريق خلاله الاستعداد لمباراته أمام غزل المحلة بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والمقرر اقامتها في السابع من يونيو المقبل.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى

محافظ بورسعيد ، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبه اليوم رئيس النادى المصرى كامل ابو على وذلك بحضور نائبى رئيس المصرى الحسينى ابو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الإدارية بالنادى اللواء محسن شتا



تابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصرى تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد.

أشاد محافظ بورسعيد بإجمالى أداء الفريق الأول بالمصرى بمبارياته الأخيرة بالدورى والكأس مشيرا لأهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادى خلف الإدارة واللاعبيين وجهازهم الفنى لاحراز النتائج المأمولة لإنهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد.

وجدد محافظ بورسعيد دعمه المالى والمعنوى للنادى المصرى وثقته فى مجلس الإدارة ورئيسة كامل أبو على الذى يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق آمال وأمنيات محبيه المخلصين.



موعد مباراة المصري وغزل المحلة

المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.