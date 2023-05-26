تخفيض عقوبة مهاجم برينتفورد بعد واقعة المراهنات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه كان سيتم توقيع عقوبة بالإيقاف لمدة 11 شهرا ضد إيفان توني مهاجم برينتفورد بسبب تورطه في مراهنات غير قانونية.

تخفيض عقوبة إيفان توني

وأوضح أنه تم تقليلها إلى 8 أشهر بسبب تشخيص نفسي خضع له اللاعب.

وارتكب توني مخالفات لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يخص المراهنات مما دفع المؤسسة لإيقافه ثمانية أشهر، كما لن يتمكن من ممارسة أي تدريبات جماعية مع برينتفورد لمدة أربعة أشهر.

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وكشف الاتحاد اليوم أن عقوبة الإيقاف كانت ستكون 11 شهرا لكن تم تقليلها إلى 8 بعدما قام طبيب نفسي بتحليل حالة لاعب كرة القدم وأدرك أنه يعاني من إدمان القمار وأنه بحاجة إلى مساعدة طبية.

وأقر توني بأنه كذب في اجتماعاته الأولى مع الاتحاد وأكد أنه ابتعد عن المراهنات في كرة القدم، ولكنه يواصل المراهنة في رياضات أخرى وأنه ملتزم بعلاج إدمانه مع مختص.

وعلى الرغم من العقوبة التي تمنع توني من اللعب حتى يناير/كانون الثاني 2024، أعلن برينتفورد أنه سيساعد اللاعب بل ويتفاوض معه بشأن تجديد عقده.

من جهة أخرى كشف النرويجي الدولي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، عن الأهداف المفضلة له خلال موسمه الأولى مع الفريق السماوي.

وقدم هالاند مستويات استثنائية في موسم الأولى له بالدوري الإنجليزي، إذ ظهر ذلك منذ مباراته الأولى له في البريميرليج بتسجيل ثنائية أمام وست هام (2-0) في الجولة الأولى من البريميرليج.

أفضل هدف لـ هالاند باعترافه

وقال هالاند، خلال حوار لشبكة "سكاي سبورتس": "المباراة الأولى كانت مهمة أمام وست هام لكي أحظى ببداية جيدة، إضافة إلى تهدئة الجماهير قليلا، كان ذلك مهما"

وأضاف: "بالطبع سجلت العديد من الأهداف الرائعة هنا، الهاتريك الذي سجلته أمام مانشستر يونايتد كان مذهلا، كما أن الهدف الذي حطمت به الرقم القياسي أمام وست هام (مباراة الأسبوع 28 والذي انفرد فيها بلقب أفضل هداف في موسم واحد بتاريخ البريميرليج) كان رائعا، وهناك مقصية أمام ساوثهامبتون والعديد من الأهداف الأخرى الرائعة التي أقدرها".

يذكر أن هالاند حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد بالبريميرليج، مسجلا 36 هدفا في 35 مباراة، وبشكل عام سجل 52 هدفا خلال 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة السيتي.

هالاند يحطم رقم هنري

ويعد هالاند النجم الأول في صفوف مان سيتي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 36 هدفًا. وبخلاف التسجيل، يتميز هالاند خلال الموسم الحالي بصناعة الأهداف أيضًا، حيث وصل للتمريرة الثامنة في المسابقة خلال مواجهة برايتون، معادلًا الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" البريطانية، فإن هالاند بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنظام الـ38 أسبوعًا.

وأوضحت الشبكة البريطانية المهتمة بإحصائيات كرة القدم أن هالاند وصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي متساويًا مع الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق.

وسجل هالاند 36 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هنري 24 هدفًا وصنع 20 أخرى خلال موسم 2002-2003.

وشارك هالاند مع مانشستر سيتي خلال الموسم في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.