تعرف على عقوبة تركيب الزجاج الفاميه للسيارة

قانون المرور الجديد، تشدد وزارة الداخلية مرارًا على ضرورة التزام السيارات بعدم وضع زجاج الفاميه على زجاج السيارات، منعًا لتطبيق الغرامة المالية وعقوبة السجن، ولهذا يتساءل كثيرون من قائدي وأصحاب السيارات عن قيمة مخالفة تركيب زجاج فاميه السيارة في قانون المرور الجديد.

حالات تعتيم زجاج السيارة الفامية

وحدد قانون المرور الجديد 3000 جنيه مصري حالة تعتيم زجاج السيارة (الفاميه) بدون الحصول على رخصة، وتستعرض "فيتو" أبرز العقوبات على المخالفات المرورية في قانون المرور الجديد كالتالي:

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عقوبة عدم اتباع تعليمات رجال الشرطة المرورية

- في حالة عدم اتباع تعليمات وأوامر رجال الشرطة المرورية يتم توقيع غرامة مالية تراوح ما بين 100 و500 جنيه مصري.

- في حالة تجاوز الحد المعقول من السرعة، أو السير دون وجود فرامل السيارة يتم توقيع غرامة مالية على السائق قيمتها تراوح ما بين 300 و1500 جنيه مصري.

- عند السير في الاتجاه المعاكس للسيارة يتم توقيع غرامة قدرها 5000 جنية مصري، وذلك بدلًا من 1000 جنيه.

- يتم توقيع غرامة مالية يراوح قدرها ما بين 1000 و3000 جنيه مصري عند السير برخصة قيادة منتهية أو ملغاة.

- غرامة مالية قدرها من 1000 إلى 3000 جنيه مصري عند استعمال أي من الأجهزة التي تؤثر في عمل الرداد.

- في حالة انبعاث روائح كريهة من السيارة تُوقع غرامة مالية يراوح قدرها ما بين 500 و1500 جنيه مصري.

السجن والغرامة في حالة تعاطي مواد مخدرة

- السجن لمدة عام وتوقيع غرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 4000 و8000 جنيه مصري في حالة تعاطي السائق أيًا من المواد المخدرة أثناء القيادة.

- توقيع غرامة مالية يراوح قدرها من 300 إلى 1500 جنيه مصري في حالة ارتكاب السائق فعلًا فاضحًا في الطريق العام، أو في حالة تعديه على رجال المرور.

- توقيع عقوبة غرامة قدرها 100 جنيه مصري في حالة عدم الاهتمام أو مساعدة المصابين على الطريق العام.

- غرامة قدرها 300 جنيه مصري عند عدم وجود طفاية حريق في السيارة.

- في حالة التسبب في تعطيل حركة المرور يتم توقيع غرامة تبدأ من 200 إلى 2000 جنيه مصري.

- غرامة قدرها يتراوح ما بين 500 و1000 جنيه مصري في حالة التستر على قائد السيارة المرتكب للمخالفة المرورية.