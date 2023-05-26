نتيجة الشهادة الإعدادية على الأبواب، انتهاء تصحيح العربي والرياضيات في الدقهلية وبشرى في الدراسات بالإسكندرية وتقدير الدرجات في المنيا غدا

نتيجة الشهادة الإعدادية، تستعد مديريات التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور بعد انتهاء الامتحانات في غالبية المحافظات.

92% نسبة نجاح عينة دراسات الإعدادية في الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية، أعلن تعليم محافظة الإسكندرية، عن تصحيح عينة عشوائية من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لامتحان الشهادة الإعدادية، بعد شكوى أولياء الأمور من صعوبة الامتحان.

وأكد تعليم الإسكندرية أن نتيجة تصحيح عينة عشوائية بلغت 10% من أوراق الامتحان أظهرت أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 92%.

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وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية في رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

موعد تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، تبدأ غدًا السبت، أعمال عملية تقدير الدرجات لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات أمس الخميس، لتبدأ أعمال التصحيح داخل الكنترول بالإدارات التعليمية الـ٩

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية ، يبحث كثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الشرقية عقب انتهاء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية 2023، عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

واصل كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، أعمال تقدير درجات الطلاب الذين أدوا الامتحانات في 20 إدارة تعليمية تتبع مديرية التعليم بالشرقية

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية، انتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الدقهلية من أعمال التصحيح لمادتي العربي والرياضة.

وتستمر أعمال التصحيح لباقي المواد حرصا عليةاعلان النتيجة في اقرب وقت عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد ورصدها وتجميعها ومراجعتها واعتمادها من محافظ الدقهلية لإعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

وقال وكيل تعليم الدقهلية إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية.

حبث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

وشدد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية ، استمرت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2023 هو منتصف يونيو المقبل ومن المقرر إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم عبر الرابط التالي

فيما تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية “الكنترول”، واطمأنت على سير العمل بشكل سليم.

واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

وشددت على ضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب وشددت على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وسادت حالة من الارتياح بين طلاب الإعدادية بالقليوبية بعد أداء امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم حيث اكدوا أنه جيد باستثناء بعض النقاط بالتاريخ لتميز الطالب المتفوق.