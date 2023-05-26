الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

تحرير 17 محضر إشغال و31 محضر إزالات إدارية في حملة بشوارع الأقصر

جانب من الحملة المكبر
جانب من الحملة المكبر لرفع التعديات والإشغالات, فيتو

شنت  شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت ميدان الصنايع، ميدان فايز أبوالنجا، شوارع الطيب وعبد الحميد العمدة والمدينة والإسعاف. 


وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات تضمنت 17 محضر إشغال، 4 محاضر باعة جائلين، 7 محاضر نظافة عامة، 12 محضر مضبوطات متنوعة، 31 محضر إزالات إدارية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،  بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين، وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

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وفي إطار متصل لخدمة أهالي محافظة الأقصر، وجه  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر،عقد لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر،على  المسئولين سرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.
#محافظة_الاقصر 

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الأقصر تحرير محضر محافظة الأقصر حملة مكبرة إزالة التعديات

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