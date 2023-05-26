تفاصيل اجتماع كامل أبوعلي بمجلس إدارة النادي المصري (صور)

كامل أبوعلي،عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي اجتماعه الدوري وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المستجدات على جميع الأصعدة داخل القلعة الخضراء.



استعرض المجلس الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمشروع ستاد النادي المصري الجديد وذلك في ضوء الجولة التفقدية التي قام بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومعه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي للاستاد أمس الخميس.

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أبدى المجلس سعادته بشأن الخطوات التنفيذية الفعلية على أرض الواقع، والتي تبشر بالخير خاصة مع تأكيد مسئولي الشركة المنفذة باتمام المشروع خلال خمسة عشر شهرا، كما وجه مجلس إدارة النادي أيضا شكره لمهندس الشركة المنفذة على المجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي ظهرت ثمارها المرجوة بشكل مبشر بالخير.



عرض كامل أبوعلي خلال الاجتماع أيضا التصور الكامل للمنطقة الاستثمارية بمنطقة الاستاد، والذي تم التشاور حوله مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكذلك مع عدد من الجهات المعنية وذلك للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك المنطقة التي ستعد حجر الزاوية في توفير كافة الموارد المادية اللازمة للنادي المصري خلال السنوات المقبلة.

زيارة الغضبان لمنقطة الداون تاون

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد زار أمس الخميس منطقة الداون تاون بحي العرب خلال جولاته التفقدية على المشروعات السياحية والتنموية، برفقة كامل أبوعلى رئيس المصرى وقيادات وأعضاء مجلس إدارة المصرى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتفقد المحافظ سوق السمك الحضارى الجديد والتقى التجار والباعة والمواطنين زبائن السوق وتابع حركة البيع والشراء وانتظام تردد المستهلكين وتوافر جميع أنواع الأسماك بالمحلات والمطاعم.

وأعرب أبو علي عن إعجابه بالسوق الجديد ونظام العمل به مشيرا لأهميته في تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

رئيس النادي المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للفريق والاستاد الجديد

أعرب كامل أبوعلي رئيس المصرى عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع جمع بينهما، ظهر أمس الخميس، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني.

وتفقد محافظ بورسعيد وكامل أبوعلي جولة ميدانية استاد النادي المصري الجديد عقب انتهاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد النادي الجديد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.



