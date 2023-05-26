حملات لإزالة الإشغالات من شوارع الجيزة (صور)

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.



رفع 5 آلاف حالة تعد وإشغال للمنشآت

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع بالقطاع بمناطق ( ل، ح، ن، و، ص، ه‍ ) وشوارع الجيش والضغط العالي.

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تحرير 40 محضرا لمحلات مخالفة بالجيزة

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير 40 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 5 آلاف حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



رفع 3 آلاف حالة إشغال بحدائق الاهرام

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة.



ضبط 870 حالة إشغال متنوعة

وفي هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود أحياء الهرم وجنوب والعجوزة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بتنفيذ عدد من الحملات شملت شوارع ( زغلول، السيسي، سوق البطران، المنصورية) والتي أسفرت عن رفع ١٨٠٠ حالة إشغال بمناطق الهرم، بالإضافة إلى رفع ١٨٠٠ حالة إشغال بمناطق البوابات الأولي والثانية بقطاع حدائق الاهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.



ضبط 260 حالة إشغال

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي العجوزة في ضبط 260 حالة إشغال خلال حملات بشوارع ( ترعة الزمر، الصفطاوى، ترعة المجنونة) إلى جانب إزالة الحواجز والكتل الخرسانية لمنع إعاقة الطريق، وبنطاق حي جنوب تم المرور على شوارع ( كولدير، البحر الأعظم) للتأكد من التزام المقاهي والمحال بمواعيد الغلق ومصادرة حالات الإشغال والتعديات للمنشأت المخالفة وتم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 40 قضية متنوعة

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 227 طنًا و20 ألف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وملح وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي وصلصة ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وبذور ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات البان وطحينة وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 6 قضايا تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 2 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها و46 بطاقة تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1320 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 4 قضايا لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وارز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 15 طن أرز وسكر ودقيق وتونه ومكرونه وسمن وبرغل وجبنة وتمور.