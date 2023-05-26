الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

تعليم بورسعيد: إقبال طلاب الثانوية العامة على دروس القوافل التعليمية المجانية

اقبال من طلاب الثانوية
اقبال من طلاب الثانوية العامة لحضور القوافل التعليمية،فيتو

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد توافدوا بكثافة، اليوم الجمعة، لحضور دروس القوافل التعليمية والمراجعات النهائية المجانية في مادة الاقتصاد، وذلك تحت رعاية السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. 

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن هذه القوافل التعليمية المجانية تأتي بدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونتاج التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية، لخدمة طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان. 

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 اقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لحضور القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد، فيتو

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن القوافل التعليمية المجانية مستمرة في تقديم الدعم التعليمي للطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري كمراجعات نهائية للطلاب قبل انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، راعي العملية التعليمية في بورسعيد، لما يقدمه من دعم مستمر لأبنائه الطلاب، ولكل القائمين على القوافل التعليمية المجانية من العاملين بالتربية والتعليم ومؤسسة مشكاة نور، متمنية للجميع السداد والتوفيق.

 اقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لحضور القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد، فيتو
 اقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لحضور القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد، فيتو
 اقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لحضور القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد، فيتو
 اقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة لحضور القوافل التعليمية المجانية ببورسعيد، فيتو

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