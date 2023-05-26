تزامنا مع ذكرى دخول العائلة المقدسة.. قصة كنائس زويلة الأثرية بالجمالية

تحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يوم الأحد الموافق 28 مايو المقبل، ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري، ولأول مرة في تاريخ الكنيسة سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري، الذي يضم رفات لبعض الأباء.

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قبيلة زويلة وكنيسة السيدة العذراء

في عام 969 ميلادية قام القائد جوهر الصقلي القادم من المغرب بتأسيس مدينة القاهرة ويقول المقريزي: إن هذا القائد قد قسم المدينة إلى حارات أسماها المقريزي (خطط) أي مجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان. وكانت هناك قبيلة مغربية من قبائل البربر قد نزحت إلى مصر مع القائد جوهر الصقلي وتدعى قبيلة “زويلة”، أقامت هذه القبيلة بالمساحة المزروعة بهذه المنطقة (حارة زويلة) إلا أنها تركت الدير على ما هو عليه.

وقد أفاد المقريزي بأن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بحارة زويلة يرجع تاريخ تأسيسها إلى ما قبل الفتح العربي لمصر بحوالي مائتي عام وبالتقريب في عام 352 ميلادية.

رحيل أفراد قبيلة زويلة من القاهرة

في العصر الأيوبي (67 هـ / 1171م) كان القائد صلاح الدين الأيوبي قد قضى على الدولة الفاطمية ومزق فلولها وشتت أنصارها فلم يبق منهم أحد فتشتت معهم قبيلة زويلة. وتلقائيًا بدأ المسيحيون في الاستيطان بهذا الحي غيرة على كنائسهم ومحبة لها فهي التي تحمل لهم ذكرياتهم وصلواتهم الجميلة.

يؤكد التقليد الشفاهي في مصر وأثيوبيا بأن العائلة المقدسة أثناء مجيئها إلي مصر قد مرت بهذه الكنيسة خلال رحلتها إلي صعيد مصر.

كنائس زويلة.. ولما كانت كنيسة السيدة العذراء بزويلة تتمتع بموقعها التاريخي والذي يدل علي أنها من أقدم كنائس القاهرة الفاطمية. الأمر الذي يوضح ويؤكد زيارة العائلة المقدسة لهذه البيعة المباركة كما أن وضع الكنيسة طبوغرافيًا في الوقت الحالي لا يترك مجالًا لأدني شك بأن هذه الكنيسة قدمها ضارب في أعماق التاريخ ويساعد علي ذلك أيضًا انخفاضها عن مستوى الأرض وما حولها من مبان وعقارات بعمق حوالي خمسة أمتار.

تأسست كنيسة السيدة العذراء هذه قبل أن يقوم جوهر الصقلي بتأسيس مدينة القاهرة بحوالي ستة قرون. وقد ذكر أفيلينو بأن هناك مخطوطة قبطية مقرها المكتبة الأهلية بباريس قد ورد بها أسماء كنائس في مواقع شتى بالقاهرة بعضها يقع في قاهرة المعز وهي (كنيسة السيدة العذراء مريم الثرية) بحارة زويلة كما جاء ذكر كنيسة عذراء زويلة بمخطوطة اللورد “كوفورد” تحت اسم: (كنيسة والدة الإله مريم بحارة زويلة).

كنائس زويلة والعصر الفاطمي

من سمات هذا العصر تناقضه فترة ما بين التسامح الديني وعلي النقيض تارة أخري, وذلك من خلال فترة حكم الحاكم بأمر الله. إلا أنه في أواخر عهده قد سمح بترميم ما تخرب من كنيسة زويلة.

كنائس زويلة في العصر العثماني

ويتحدث المقريزي في كتابه “السلوك” بهدم بعض الكنائس والذي تم في يوم الجمعة التاسع من ربيع الآخر لسنة 721 هـ الموافق 13 بشنس 1037 ش الموافق 8 ابريل 1321 م والتي منها كنيسة العذراء وقد أشار إلى سحر مكانتها عند المسيحيين وذكر بأن الحكيم زايلون هو الذي بناها سنة 270 قبل الفتح الإسلامي والموافق 370 م.

وقد ورد في الرسالة الثانية عشرة من الرسائل الزينية للعلامة “أحمد ابن زين نجم الدين الحنفي” أن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة أغلقت في عصر الشيخ محمد بن الياس بأمر من السلطان سليمان خان الأول سنة 967 هـ (1559 م) ولما طلب الأقباط من السلطان المذكور ترميمها أحيلت أوراقها إلي المفتي آنذاك والذي أصدر أمرًا بالسماح لهم بإعادة ما تهدم منها فقط.

وتدل السجلات القبطية التاريخية التي تحدثت عن كنيسة السيدة العذراء بزويلة حيث وردت في سيرة البابا مقاره (مكاريوس) الثاني (الـ99 في العدد) والذي اعتلي الكرسي البابوي سنة 1102 م في عهد الخليفة الذكور، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. ففي أيام البابا مقاره تنيح الأنبا شنودة أسقف مدينة مصر (بابليون) عام 1117 م فطلب وجهاء مدينة مصر وكهنتها من البابا آنذاك أن يقيم لهم أسقفًا عوضًا عنه.

ويقول تاريخ البطاركة أن البابا لم يكن ميالًا لذلك. فاجتمع الشعب وكبار الكهنة بكنيسة (أبا سرجه) واختاروا أربعة أسماء وأجروا قرعة هيكيلية فوقعت علي الراهب (يؤنس سنهوت) وإزاء ذلك قام البابا إلي النزول علي طلبهم.

ويضيف تاريخ البطاركة: أنه في الأحد التالي لسيامة هذا الأسقف قام الشعب بالاحتفال به في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة وشارك رجال الأمن والشرطة آنذاك في حراسة الموكب الاحتفالي أثناء سيره في الطريق. ويعكس ذلك مدي الأمان في تلك الفترة. وبعد أن توطدت أقدام صلاح الدين الأيوبي في الحكم يقول كتاب (تاريخ البطاركة): إنه عاد يعطف علي الأقباط ويقربهم منه خاصة بعد أن لمس تعاونهم معه في فتح القدس وأصدر لهم المراسيم لترميم ما تخرب من كنائسهم فيما سبق.

كنائس زويلة في العصر الحديث

وفي عام 1805 م. لاحت بوادر عصر جديد يديره رجل من طراز مختلف هو محمد علي فقاد في أيامه تطورًا فكريًا شمل ذلك المجتمع وأحدث تحولًا اقتصاديًا بفكر جاد. كما كانت له لمسة حضارية وبدون شك بشر عصره بالخير. وكان قد أقر في مصر دستورًا جديدًا مضمونه المساواة بين أفراد شعب مصر وبدأت تختفي الجزية ومظاهر الإذلال الاجتماعي التي سادت في فترات سابقة. ولأول مرة ينضم المسيحيون إلي الجيش وكلنا يعرف أن ثورة 1919 تشهد بقوة التحام العنصرين ليصبحا عنصرًا واحدًا في مصر. وبدأت الدولة تهتم بشئون العبادة لغير المسلمين. ولاح في الأفق اهتمام بعمارة الكنائس.

كنيسة السيدة العذراء الأثرية في عيون المؤرخين

نظرًا لعراقة هذا الأثر كان لزامًا لأن يسجل عنه المؤرخون المعاصرون له موضحين من خلال كتاباتهم قيمة هذا الكيان الأثري الذي ظل صامدًا حتى الآن متحديًا عوامل الزمن قاهرًا مكامن الوهن مقاومًا ذلك الهجوم الذي يعتصره من المياه الجوفية …

وصف أبو المكارم:

في كتابه “كنائس وأديرة مصر” يحدثنا الشيخ المؤتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس وكان قد خطه في الفترة ما بين عامي 893ش – 920ش. يقول: إن هذه الكنيسة قد شهدت تجديدًا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي اشترك فيه أبو المكارم والأرشيدياكون أبو سعيد ابن جمال الكفاءة وغيرهما، ومن تاريخ مصر يتضح لنا أن هذه الفترة هي فترة الحافظ والظافر وقد سمحا بترميم الكنائس التي تحتاج إلى ترميم.

كما يحدثنا أبو المكارم ع الزخارف التي كانت موجودة بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة في أيامه فيقول:

“إنه كان في جاق” هذه البيعة صورة مخلصنا يسوع المسيح له المجد في العرش والأربعة وجوه حاملته ليس لها شكل ولا مثال في جميع ما صور في المسكونة وهى موجودة حتى الآن إلا أنها تحتاج الى ترميم.

كما يشرح بأنه على يسار الداخل إلى كنيسة السيدة العذراء بزويلة توجد ثلاث صور تحدث عن واحدة منها مسجلًا بأنها كانت للقديس مارجرجس والتي رسمها الراهب مقارة ونظرًا لارتباط كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير راهبات السيدة العذراء بزويلة فيجدر بنا أن نتذكر بأن أول إشارة تاريخية مسجلة تؤرخ لدير الراهبات بحارة زويلة هي التي وردت في “خطط لمقريزى”(ت1442م)

وصف المقريزى:

في الخطط التي كتبها المقريزى مؤرخًا لتاريخ مصر: يحدثنا عن الآثار التي عاصرها في حياته. ومنها الكنائس والتي اكتفى بذكر أسمائها. وقليلًا ما سجل وصفًا وإشارة عن هذه الكنائس. لكن المقريزى سجل عن كنيسة السيد العذراء الأثرية عبارته (إنها عظيمة عند النصارى)أى المسيحيين المصريين إلا أنه ذكر صراحة أن هذه الكنيسة قد هدمت في واقعة هدم الكنائس.