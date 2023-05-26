السبت 27 مايو 2023
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ملفات وحوارات

وكيل خطة البرلمان يكشف لـ فيتو التفاصيل الكاملة لزيادة الرسوم والضرائب: لا تمس جموع المواطنين والسلع الأساسية، تستهدف الفئات الأعلى دخلا، و5 مليارات جنيه عائد رسم تنمية الموارد

ياسر عمر وكيل لجنة
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات التي وافقت عليها اللجنة والمعروضة على الجلسة العامة الأحد المقبل بشأن قوانين  ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري خلال الساعات الماضية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  أن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، لا تمس المواطن البسيط أو غالبية المواطنين وإنما نسبة قليلة من المواطنين الذين  يقومون بالتأمين على الحياة، كما أن نسبة الزيادة في قليلة، حيث تقضي التعديلات  بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و(۲)، و(۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار إليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

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١- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيًا كان نوعه.

٢- إحدى عشر في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.

٣- إحدى عشر في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

وتابع ياسر عمر، أن تلك البنود لا تمس غاليية المواطنين، وإنما نسبة قليلة جدا، هم الأعلي دخلا، حيث لايؤمن علي الحياة كل المواطنين، كما أن نسبة ١ في المائة الزيادة المقررة على باقي البنود لايتحملها المواطن منفردا، بل ستكون مقسمة بين الجهة المؤمنة والمواطن، كل حسب نسبته المقررة.

رسم تنمية الموارد المالية

وأضاف ياسر عمر، أيضا فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فليس لها تأثير علي المواطن البسيط

مغادرة أراضي الجمهورية

وأوضح النائب ياسر عمر، أن رسم ۱۰۰ جنيه المقرر عند مغادرة أراضي الجمهورية، كان من قبل ٥٠ جنيه.
وأوضح أن ذلك الرسم مقرر على المصريين فقط المغادرين للبلاد، سيكون مضافا على قيمة تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن قيمة ٥٠ جنيها زيادة، ليس مبلغا كبيرا الآن، ويفرض على نسبة قليلة جدا من المواطنين.

وأوضح، أن القانون يستثني من ذلك الرسم، سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

ونفي النائب ياسر عمر، أى زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

الشراء من الأسواق الحرة

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أيضا تتضمن التعديلات إضافة %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون

وأوضح أن ذلك الرسم أيضا لايمس غالبية المصريين، حيث لا يشترى الجميع سلع مستوردة، بالإضافة إلي أن نسبة الزيادة قليلة جدا.

وأضاف، تم إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،  على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، مثل
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون، الروبيان (جمبري) واستاكوزا، أجبان ذات عروق زرقاء، أسماك الأنشوجة والكافيار،قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة والفواكه سواء طازجة أو مجففة، والبن المحمص والشيكولاتة، وبعض الأجهزة الكهربائية المستوردة مثل خلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي.

وأشار عمر، أن هذه السلع، لا تهم جموع المصريين، بل تهم من هم أعلى دخلا، وفي نفس الوقت تمثل عبء علي خزينة الدولة بسبب الدولار، وبالتالي تم فرض نسبة ١٠ في المائة على قيمة فاتورتها الجمركية، وليس قيمتها الكلية، بمعنى أن سلعة قيمتها ألف دولار، وعليها ضريبة جمركية ألف جنيه، سيتم فرض زيادة مائة جنيه عليها فقط.

وأوضح أن العائد من قانون رسم تنمية الموارد نحو ٥ مليار جنيه، كما أن تلك التعديلات تتماشى مع سياسة الدولة بشأن الحماية الاجتماعية

ونفي وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد بشأن زيادة الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات

وواصل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، أن تلك التعديلات أيضا لا تمس المواطن البسيط من قريب أو بعيد، حيث شملت بعض الأنشطة المعدة للتسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو من جنيه إلى عشرين جنيهًا

وأوضح، تستهدف تلك التعديلات الحفلات التي تقام في  الفنادق الساحل وغيرها والتي تصل قيمة تذكرتها عشرات الآلاف من الجنيهات.

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