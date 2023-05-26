الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تطلق قافلة طبية لعلاج 360 مواطنا بقنا

قافلة حياة كريمة،فيتو
قافلة حياة كريمة،فيتو

أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية ضمت 8 تخصصات طبية منها: “عظام وأنف وأذن وأطفال ورمد ونساء وتوليد ونفسية وجلدية وذوي احتياجات خاصة”، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمركز نجع حمادي وجامعة جنوب الوادي لعلاج 360 حالة مرضية مستفيدة من القافلة الطبية. 

قوافل مبادرة حياة كريمة 

وفي وقت سابق  وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

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