رابطة تجار السيارات تطالب باستيراد موديلات العام الماضى

اقترحت رابطة تجار السيارات في مصر بضرة السماح باستيراد السيارات موديلات العام السابق 2022 حيث طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة السماح باستيراد السيارات موديل العام السابق 2022، في ظل تأثر العالم والدولة والمستهلك.

وقال أبو المجد فى الخطاب الموجه الى وزارة المالية أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة بالإضافة إلى الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر.

-إعلانات-

وأوضح أبو المجد أن القرارلا تعارض مع القواعد الاستيرادية المقررة حاليا مطالبا بضرورة إبداء الرأي من وزارة المالية في هذا المقترح لما له من مردود إيجابي.

وأعلن عدد كبير من التجار عن تدشين حملات لوقف الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الأجنية في ظل الظروف الاقتصادية والأوضاع الراهنة، ومحاولة لدعم الاقتصاد المحلي والوقوف إلى جانب الدولة.

رابطة تجار السيارات ودعم العملة المحلية

وتبنت رابطة تجار السيارات برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، حملة لدعم الجنيه المصرى تحت عنوان "ادعم الجنيه عملة بلدك"، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية استثنائية صعبة في ظل وجود أزمات عالمية أثرت بشكل كبير على قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

وأكد أبو المجد، خلال البيان الصادر عن رابطة التجار، أن مجلس إدارة الرابطة طالب خلال تلك الحملة كافة التجار والمستوردين والوكلاء والموزعين بالمشاركة الفعالة من خلال التوقف عن شراء الدولار تماما، وكذلك عدم التعامل مع السوق السوداء التي تهدد اقتصاد الدولة.

مطالب لمدة شهر عن استيراد السيارات

كما طالب أبو المجد، بعدم المساهمة في زيادة الطلب على الدولار، والتوقف لمدة شهر عن استيراد السيارات والتعامل بالنقد الأجنبى في الفترة ما بين 15 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل، وذلك حتى تستقر الأوضاع إيمانا من الرابطة بأن الدور الذى سيقوم به التجار والوكلاء سيعمل على الحفاظ على عملة واقتصاد هذا الوطن، ذلك الدور العظيم الذى لا يختلف كثيرا عن الدور الذى يقوم به الجنود فى ميدان المعركة، فكلاهما يهدفان إلى الحفاظ على أمن واستقرار واقتصاد هذا البلد، فضلا عن الحفاظ على أموال التجار للحد من الأزمة الراهنة المتعلقة بارتفاع أسعار السيارات وحتى يعود الاستقرار مجددا إلى السوق.

وقف استيراد الرخام من الخارج

وطالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية في القاهرة، جميع مستوردي الرخام بمصر، بوقف استيراد الرخام لمدة شهر، وذلك لكبح جماح الدولار.

وأوضح رئيس شعبة المحاجر والرخام في بيان صادر اليوم الأحد، أن وقف استيراد الرخام لن يضر بالمستوردين، بل سيؤدي إلى انضباط الأسواق وتقليل الأسعار، الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة مبيعات الرخام والجرانيت المستورد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.