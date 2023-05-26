أسعار الذهب اليوم الجمعة، 145 جنيها تراجعا في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة، انخفضت أسعار الذهب نحو 145 جنيها فى الجرام الواحد عيار 21 أكثر الأعيرة انتشارا في مصر داخل الأسواق خلال الثلاثة أيام الماضية دخل الأسواق وتراجعت باقى الأعيرة بنفس النسبة تقريبا.

وعادت أسعار الذهب للهبوط من جديد فى الأسواق بعد اقترابها إلى مستويات 2500 جنيه فى بداية تعاملات الأسبوع الجاري يوم الاثنين وسرعان ما أخذت الأسعار فى التراجع والانخفاض حيث فقد الجرام نحو 145 جنيها حتى تعاملات اليوم الجمعة.

-إعلانات-

أسعار الذهب اليوم الجمعة، ننشر أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث لها بالمقارنة ببداية تعاملات الأسبوع الجارى داخل الأسواق

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663جنيهًا بعد ان كانت تسجل نحو 2829 جنيه فى بداية الاسبوع



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا بعد ان كانت وصلت الى مستويات 2475 جنيه فى الجرام بداية الاسبوع



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا بعد ان كانت بلغت نحو 2121 جنيه يوم الاثنين الماضى بداية الاسبوع



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1553 جنيها وذلك بعد ان وصلت الى 1650 جنيه فى بداية الاسبوع

اسعار الذهب اليوم الجمعه

الأسعار العالمية للذهب فى البورصات

تتجه أسعار الذهب لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم صعودها في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

وبدأ أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

الذهب مصر هل يتراجع

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن انخفاض أو تراجع أسعار المعدن الأصفر في مصر متوقف على السعر العالمي، إلى جانب العرض والطلب.



سعر جرام الذهب اليوم

اسعار الذهب، وأضاف خلال تصريحات له: "سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا في حدود 2400 جنيه، وانخفاضه أو ارتفاعه في الأيام المقبلة متوقف على العرض والطلب والسعر العالمي".



هل هناك تلاعب في سوق الذهب؟

سعر جرام الذهب، وتابع: "ليس هناك تلاعب في أسعار الذهب بالسوق المحلي مثلما يشاع أو يتردد، والمستهلك هو من يستطيع التحكم في السعر فيما يتعلق بالعقلانية في الشراء".

اسعار الذهب اليوم الجمعه

وكان المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال عن طرح صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، وعرض أسعار الذهب على الشاشة الرئيسية للبورصة، إنه لن يكون هناك تأثير فعلي على سوق الذهب نتيجة عرض أسعاره على شاشات البورصة.

عرض أسعار الذهب على شاشة البورصة لن يؤثر في السوق

وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في تصريح لـ «فيتو» أنه يوجد في سوق الذهب أكثر من 100 شاشة لعرض الأسعار، وشعبة الذهب تملك شاشة لعرض الأسعار الاسترشادية المتداولة في السوق، وبما أن الأسعار المعلنة على شاشة البورصة المصرية استرشادية أيضًا وفقًأ لما هو متداول بسوق الذهب، فذلك يعني أنها تابعًا أيضًا لسوق الذهب، والسوق هو المحدد الرئيسي لأسعار الذهب وفقا للعرض والطلب، وعليه لن يؤثر عرض الأسعار على البورصة فعليًا في سوق الذهب.