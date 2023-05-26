الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-5-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدلا صباحا،حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود  طقس معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى اخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية 

-إعلانات-

 

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

طقس  القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 33

6 أكتوبر: الصغرى  21 والعظمى 34

بنها: الصغرى 21 والعظمى  33

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 17   والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  33

السويس: الصغرى 20 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

سوهاج الصغرى  23 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 42

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 43

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الجمعة الطقس اليوم توقعات حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 26-5-2023 في مصر

طقس الجمعة، خريطة سقوط الأمطار الرعدية وتحذير من الرمال والأتربة في هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 25-5-2023 في مصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

فيتوريا يحدد موعدا لإعلان قائمة محليين منتخب مصر لمباراة غينيا

الصحة تنصح بهذا التطعيم للحماية من مرض الربو

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية