الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 26 - 5 - 2023، مؤكدة أن اليوم يشهد رياحًا مثيرة للرمال والأتربة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت أن تشهد حالة الطقس اليوم أجواء معتدلة في الصباح الباكر، ويكون الطقس حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تسود أجواء معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة أكثر من 20 درجة ليلا على كافة الأنحاء.

-إعلانات-

وأشارت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح المثيرة للرمال والأتربة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد.

مواقع سقوط الأمطار

وأوضحت أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تمتد على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وأمس حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خلال الأيام المقبلة حيث تسجل هذه الفترة أعلى درجات للحرارة على كافة أنحاء البلاد.

درجة الحرارة

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: "الحرارة العظمى تصل على القاهرة الكبرى اليوم وحتي نهاية الأسبوع الجاري إلى 33 درجة مئوية وتصل إلى 43 درجة مئوية علي جنوب البلاد خاصة الأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر: