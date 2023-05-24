الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

إيلون ماسك: لم أؤيد أي رئيس أمريكي وأتمنى رؤية شخص طبيعي بالبيت الأبيض

ايلون ماسك، فيتو
ايلون ماسك، فيتو

قال مالك تويتر وقطب التكنولوجيا  إيلون ماسك، إنه يود أن يرى  شخصًا عاديًا إلى حد ما في المكتب البيضاوي بعد انتخابات 2024، لكنه لم يلتزم بتحديد من يجب أن يكون.


ماسك يهاجم رواد البيت الابيض

وأثناء ظهوره في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت جورنال امس الثلاثاء، سُئل ماسك عن إعلان من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عن حدث تستضيفه مساحة "Twitter Spaces"، المقرر عقده مساء الأربعاء، والذي سينضم خلاله الحاكم إلى ماسك للإعلان عن ترشحه عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.

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وقال ماسك إنه لم يكن يخطط لتأييد أي مرشح معين ولكنه مهتم باستخدام تويتر كنوع من (ساحة المدينة) وهو حدث انتخابي يواجه فيه المرشح أسئلة من الناخبين، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأشار رجل الأعمال والملياردير إلى أنه سيكون من المفضل أن يكون هناك "شخص عادي إلى حد ما" في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأرسل ماسك الجمعة الماضية  تغريدة يبدو أنها تظهر الدعم للسيناتور تيم سكوت الذي أعلن يوم الاثنين عن ترشيحه للبيت الأبيض.


المرشح  الأكثر ترجيحًا عن الحزب الجمهوري

وسيكون سكوت وديسانتس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي من بين المرشحين الرئيسيين الذين سيواجهون الرئيس السابق ترمب، المرشح الأكثر ترجيحًا عن الحزب الجمهوري، والذي أعاد ماسك تنشيط حسابه على تويتر بمجرد شراء الشركة.


وتم طرد ترمب من المنصة من قبل قيادتها السابقة بسبب الانتهاكات المتكررة لإرشادات المحتوى الضار.

وخضع ماسك للتدقيق بسبب مشاركاته الخاصة على تويتر وإعادة توجيهه لخطة أعمال الشركة وسياسات الإشراف على المحتوى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عيّن ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للإعلانات في NBCUniversal، كرئيسة تنفيذية تالية لشركة تويتر

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