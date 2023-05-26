بيان شديد اللهجة من الخارجية الليبية بشأن الاعتداء على ملحقيتها العسكرية بالخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا بيانًا، استنكرت فيه تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح.

وقالت وكالات إعلامية إن الوزارة أدانت هذا الاعتداء الذي خلف أضرارًا مادية بالمبني، وذلك بعدما سبق وأن تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.



ودعت الوزارة في بيانها "كافة الجهات السودانية ذات الصلة إلى ملاحقة المتورطين في "هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

وجددت الخارجية الليبية إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لعدد من الدول مشددة على رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.

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في السياق ذاته، أكدت الوزارة "تضامنها ودعمها الكامل للأشقاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لغة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان".



ويشهد السودان نزاعًا مسلحًا منذ أبريل الماضي، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة سعودية أمريكية، دخل حيز التنفيذ.

تجددت الاشتباكات في السودان بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم بحري، وذلك بعد وقت قصير من الهدوء الحذر الذي شهدته مناطق الاشتباكات اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

وشهد اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار خروقات واشتباكات متفرقة وتحليقًا للطائرات الحربية في سماء الخرطوم.

فرار 300 ألف شخص

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة حتى الآن.

وذكر جراندي في حسابه على "تويتر" أن الكثير من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان عبروا حدود تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: "مساهمات المانحين في خطة الاستجابة للاجئين ما زالت شحيحة. نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المستضيفة للاجئين".

توقف سلاسل الإمداد الغذائي

ويأتي ذلك فيما نقلت وكالات أنباء عن رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور قوله، إن سلاسل الإمداد الغذائي انقطعت تماما عن مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور غرب السودان.

ووصف رئيس الحركة الوضع بوسط دارفور بالكارثي، مضيفًا أن يوم أمس وأمس الأول شهد جرائم نهب وقتل واختطاف ونهب وسلب، خلفت عددا من القتلى والجرحى جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وبدأت أغلب الأسر داخل مدينة زالنجي تعاني من نفاد الإمداد الغذائي والطبي، في ظل استمرار حالات التعدي على ممتلكات المواطنين من قبل جماعات متفلتة وسرقة المنازل وتزايد النزوح وسرقة مقار بعض المنظمات في المدينة إلى جانب خروج مستشفى زالنجي عن الخدمة.

نهب البنوك والمؤسسات الرسمية

كما رصدت "العربية" و"الحدث" حالات تعدٍ ونهب على مختلف البنوك التجارية والمؤسسات الرسمية.

وجددت السعودية والولايات المتحدة تأكيدَ أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في السودان. وأكدت الخارجية السعودية في بيان أن الشعب السوداني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وعودةِ الخدمات الأساسية.

وأوضحت الخارجية السعودية أن المملكة وأمريكا لاحظتا أن الطرفين بالسودان لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية قبل وقف إطلاق النار.

وأضافت أن المملكة وأمريكا أبلغتا طرفي الصراع في السودان بوجود انتهاكات لوقف النار. كما طالبت السعودية وأمريكا طرفي الصراع في السودان بالالتزام باتفاق وقف النار.

يُذكر أن الاتفاق على الهدنة جرى في مدينة جدة بعد معارك ضارية استمرت 5 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

عربات منهوبة

إزاء تلك التداعيات الخطيرة وغياب الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية والعدلية لم يجد أصحاب العربات سوى مواقع التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار لنشر صور وبيانات العربات المنهوبة والمفقودة طالبين معاونة المواطنين ليتمكنوا من استعادة عرباتهم مرة أخرى.

في المقابل كشفت إحصائيات غير رسمية أن عدد العربات المفقودة 409 سيارات، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الأعداد تفوق تلك الإحصائية المذكورة بعشرات المرات فهناك بلاغات لم تظهر وما زالت خفايا مُرعبة لم تكشف بعد، لأن أصحابها لقوا مصرعهم أثناء تعرضهم للنهب أو السرقة، أو أنهم غادروا أماكنهم بعد تمدد نطاق العمليات العسكرية والقصف المتبادل، تاركين كل شيء خلفهم بما فيها عرباتهم دون أن يعلموا ماحدث لها بعد ذلك.

كما أن الغالبية العُظمى من العربات المنهوبة ثم العثور عليها منزوعة اللوحات وملطخة بالطين ما يجعل أمر التعرف أو الاستدلال على العربات المفقودة عن طريق اللوحات مسألة صعبة للغاية أو شبه معدومة.

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