حطب: كان من المفترض عدم لجوء الأهلي إلى القضاء الإداري في أزمة لجنة الانضباط

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المحكمة الدستورية قامت بمناقشة بعض المواد الخاصة بلائحة مركز التسوية والتحكيم.

وقال حطب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللجوء لمركز التسوية والتحكيم لم يكن إلزاميًّا في أي وقت، وطبقًا للميثاق الأولمبي لا بدَّ من أن يفصل مركز التسوية والتحكيم بين المتنازعين".

وأضاف: "الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، هي التي تضع اللوائح الخاصة بشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم بين الأندية".

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وواصل: "أي اتحاد رياضي خالف لائحته بشأن عدم اللجوء لمركز التسوية يتم معاقبته، وما أؤكده هو أن مركز التسوية يعمل بشكل طبيعي".

وزاد: "لم يكن مفترضًا أن يذهب الأهلي إلى القضاء الإداري في ملف لجنة الانضباط، ولم يكن له الحق في اللجوء للقضاء المدني إلا حال اختصام الدولة، لكن مع اختصام اتحاد الكرة يلجأ إلى مركز التسوية".

وأتم: "عندما لجأ الأهلي إلى القضاء الإداري، لم يكن مركز التسوية يعمل بشكل طبيعي، لكن بعد البيان فإن أي قضية تناقش داخل مركز التسوية".

وعلى صعيد آخر كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط ضد محمود كهربا والتي تقضي بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، ستظل قائمة على الرغم من قرار النادي الأهلي بسحب الدعوى المقدمة منه أمام القضاء الإداري، بعدم شرعية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وبالتالي بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات.

الأهلي يطعن أمام التظلمات

أضاف المصدر، أن الأهلي كان تقدم بطعن أمام لجنة الاستئناف “التظلمات” على قرار لجنة الانضباط بإيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شكوى الأهلي منظورة الآن أمام لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وأصبحت هي المسؤولة عن هذا الملف وهي صاحبة القرار النهائي سواء بإلغاء العقوبة أو تخفيفها أو تأييدها.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي ستجتمع قريبًا للفصل في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد عقوبة كهربا.

الأهلي يكشف أسباب ترك الخصومة ضد الانضباط

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف ناديه من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط، مؤكدًا تراجعه عن شكوى لجنة الانضباط.

وقال محمد عثمان في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال فيه: "استجابة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يؤكد فيه التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا".

تحقيق مطالب الأهلي

وأضاف المستشار القانوني للأهلي: “قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، وتأكيد أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام”.