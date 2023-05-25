الأهلي، كهربا يهدي قميصه لطفل (فيديو)

الأهلي، حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إهداء قميصه إلى طفل كان متواجدًا في تدريبات الفريق الأحمر التى أقيمت اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

فيديو كهربا يهدي قميصه لطفل

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو يقوم فيه كهربا بإهداء قميصه للطفل.

-إعلانات-

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش

والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلى.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.



مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.

وتعادل الأهلى مع الداخلية بنتيجة 1-1 بمباراة الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق فريق فاركو بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق سموحة السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وفاز الأهلى على فريق إنبى السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.