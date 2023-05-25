أردوغان يسخر من منافسه أوغلو في انتخابات الرئاسة التركية: باي باي كمال

انتخابات تركيا، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدة تصريحات أدلى بها منافسه في سباق الرئاسة التركية عن تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أردوغان: "يدعي كيليتشدار أوغلو أننا نجري محادثات مع منظمات إرهابية، إذا لم يتمكن من إثبات هذا الادعاء فهو شخص كاذب".

وأضاف أردوغان: "باي باي كمال، قمنا ببناء مستشفى البروفيسور الدكتور مراد ديلمينر في مطار أتاتورك خلال 45 يوما".

ورد أردوغان على طلب كليجدار أوغلو إجراء لقاء تلفزيوني مشترك بينهما قائلا: "مشكلتك هي أنك تريد أن تصبح مشهورا".

-إعلانات-

انتخابات تركيا

وبقي أقل من ثلاثة أيام على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وسط احتدام المنافسة بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو وذلك بعدما حصل أردوغان على 49.51%، وكليجدار أوغلو على 44.88٪ في الجولة الأولى.

ويترقب العالم الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الـ 28 من مايو الجاري الموافق الأحد المقبل والتي ستحدد مصير البلاد لمدة خمسة أعوام مقبلة.

السيرة الذاتية لرجب طيب أردوغان

• ولد 1954 في إسطنبول، وتخرج من كلية علوم الاقتصاد والتجارة بجامعة مرمرة.

• انخرط في حزب "السلامة الوطنية"، ثم عضوا في حزب "الرفاه" ثم "الفضيلة"، وكلها أحزاب أسسها نجم الدين أربكان.

• تولى منصب رئيس حزب "الرفاه" في إسطنبول 1985، ثم رئيسا لبلدية إسطنبول 1994.

• أسس مع عبد الله غول حزب العدالة والتنمية 2001، وفاز بالانتخابات التشريعية 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء.

• خطا أردوغان خطوة واسعة عام 2014 بفوزه برئاسة البلاد بالانتخاب المباشر، وكرر الفوز في 2018.

كمال كليجدار أوغلو

نشأ كمال كليجدار أوغلو في قرية باليجا في ولاية تونجلي «ديرسم» وولد في عام 1948، ويملك 7 أشقاء وكان والده يعمل موظفًا حكوميًا في أحد قطاعات البلاد ولم تكن الحالة المادية على ما يرام، وعلى الرغم من ذلك أستكمل كليجدار مراحله التعليمية الابتدائية، والثانوية وتخرج من المدرسة الثانوية التجارية «إيلازيج».

وبعد الانتهاء من المرحلة التعليمية الثانوية، لم يحق له الالتحاق بامتحانات القبول التي تتم داخل الجامعة بسبب المدرسة الذي تخرج منها، وبناءً عليه حصل على بكالوريوس من معهد أنقرة للعلوم الاقتصادية والتجارية.

الحياة المهنية

بدأ كليجدار أوغلو حياته المهنية بوزارة المالية في عام 1971 وذلك بعدما اجتاز امتحان أخصائي الحسابات، لكنه ترك تلك الوظيفة وحصل على وظيفة أخرى وهو مدير عام للتأمينات الاجتماعية، وتقاعد منها بشكل طوعي في عام 1999.

النشاط السياسي

مارس كليجدار نشاطه السياسي في عام 2002 عندما انضم إلى حزب الشعب الجمهوري المسؤول عنه «مصطفى كمال أتاتورك»، حيث خاض انتخابات البرلمان التركي في عامي«2002، و2007» وحينها حصل على عضوية البرلمان عن الدائرة الثانية بـ«إسطنبول».

انتقد كمال كيلجدار أوغلوا بلاده بعدما أعلنت عن قطع علاقتها مع إسرائيل في عام 2008، لأن هذا سيلحق الضرر بـ تركيا وفقًا لتعبيره حبنها، لكن في عام 2009 تقدم بالأوراق الرسمية لترشحه في رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى للانتخابات المحلية.

ومن المتعارف عليه أن كليجدار بعدما تولى رئاسة حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي بداية من عام 2010 وحتى الآن، فهو شديد المعارضة لحزب العدالة والتنمية الحكام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وهو من أكبر المدافعين عن القيم العلمانية لتركيا وإرث أتاتورك.

يترأس كليجدار أوغلو الآن حزب الشعب الجمهوري بعدما انتخبته الهيئة العامة للحزب في 2010، ويعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، كما شارك في تأسيس تحالف "الأمة" المكون من 6 أحزاب معارضة لخوض انتخابات 2023.