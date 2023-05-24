الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

بوتين: فشل رهان الغرب على انهيار الاقتصاد الروسي

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم  الأربعاء، إن  الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا، مشددا على أن هذا  لم يحدث، وذلك في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي.


المنتدى الاقتصادي الأوراسي

ومن أبرز التصريحات التي جاءت في كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: أن أوكرانيا لا تزال تحصل على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطا على حلفائنا عبر سلاح العقوبات، لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا.     

واتهم بوتين  الغرب بأنهم راهنو علي انهيار اقتصاد  روسيا  وهذا لم يحدث، مضيفًا: "ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا بشأن إمدادات الطاقة، وأن هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي، والكثير من الدول تتجه إلى تعزيز سيادتها.

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وتابع: "نتعاون من منظمة شنجهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ونهدف إلى أن يكون لدينا استقلال تقني، مشيرا إلى إجراء روسيا محادثات مع الصين وعدة دول لإنشاء مناطق حرة.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.


وكان بوتين قد أكد في خطابه لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يناير، أن "الاتحاد لديه جميع الإمكانات ليصبح واحدًا من القطبين القويين والمستقلين والذاتيين في عالم متعدد الأقطاب"، وأن يكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تسعى للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.


وأكد بوتين أيضًا أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تطور بثقة منذ تأسيسه في عام 2015. وزادت القيمة المطلقة للتجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بنسبة 60% خلال الفترة الماضية وبلغت في عام 2021 مستوى قياسيًا بلغ 73.1 مليار دولار، وزادت قيمة التجارة الخارجية بنسبة 46% إلى 846.3 مليار دولار.

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الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتدى الاقتصادي الأوراسي فلاديمير بوتين منظمة شنجهاي

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