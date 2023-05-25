الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

حصلت كلية طب البنات  جامعة الأزهر بالقاهرة على شهادة الأيزو الدولية (2018: 21001) في الإدارة وجودة التعليم ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

 كلية طب البنات جامعة الأزهر

وأوضحت عميدة الكلية، الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، أن هذا الإنجاز الذي حصلت عليه الكلية يعد الأول من نوعه على مستوى كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مشيرة إلى أنه يضاف إلى رصيد كلية طب البنات بجامعة الأزهر، كأول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في عام 2014، وأول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة تجديد الاعتماد في عام 2019م، وأول كلية تحصل على شهادة التميز الحكومي".

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 وأشارت إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب.

وأضافت عميدة الكلية أنها استقبلت اليوم فريق الزيارة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم بحضور الدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى رؤساء الأقسام  وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إضافة إلى فريق العمل على ملف الأيزو الدولي بالكلية.

كليات جامعة الأزهر

وعاهدت عميدة الكلية إدارة الجامعة بأن تظل كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في العالم، تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف على مر العصور، مؤكدة على أن هذا الإنجاز الجديد هو ثمرة إخلاص وتعاون أسرة الكلية جميعا على قلب رجل واحد من أجل أن تتوالى الإنجازات يومًا بعد يوم؛ لتؤكد على أننا في كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى جاهدين إلى كل ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف.

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