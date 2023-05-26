غلق كلي بمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، والقيام بالأعمال التحضيرية لتسلم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كباري المشاة.

وتشير محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الأول الكائن بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادي النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ منتصف ليل الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٦ حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

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غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من الأعمال، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

بتجهيز التحويلة المرورية الآتية:

أولًا: الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

١ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

ثانيًا: الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبري ١٥ مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:

۱ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.