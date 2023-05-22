الثلاثاء 23 مايو 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة ترفض التعليق على خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16

طائرات إف 16، فيتو
طائرات إف 16، فيتو

امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على إمكانية تقديم الدول الغربية طائرات "إف 16" المقاتلة لقوات كييف.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين، يوم الاثنين: "نحن لا نعلق على مختلف توريدات الأسلحة إلى مناطق القتال".

 

حرب روسيا وأوكرانيا

وأضاف أن "الأمين العام تحدث مرارا أن هدفنا رؤية نهاية النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

 

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحث مع زعماء دول مجموعة السبع إمكانية توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا خلال قمة المجموعة في مدينة هيروشيما اليابانية.

 

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طائرات إف 16

ولم تستبعد الولايات المتحدة إمكانية حصول أوكرانيا على طائرات "إف 16" من دول ثالثة.

 

وقبل ذلك أعلنت بريطانيا وهولندا وبعض الدول الغربية الأخرى عن نياتها إنشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا بالطائرات الحديثة. كما أعلنت بعض الدول عن خططها لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام "إف 16".

 

موقف روسيا من مقاتلات إف 16

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن  نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف - 16" كان أمر متوقعا؛ لأن الأمور كانت تسير في هذا الاتجاه منذ فترة، مؤكدا أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بالرغم من الدعم العسكري الغربي المتزايد لها.

 

وقال  ريابكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على مساعي الولايات المتحدة لزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف – 16": "أن كل شيء كان يسير في هذا الاتجاه، وأي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش في الغرب لا يترك أي انطباع بالحقيقة.. كل التسليح والمعدات العسكرية، التي قيد المناقشة في الغرب حاليا، سينتهي بها المطاف إلى التنفيذ وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف ــ 16".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في البيان الصادر عنه اليوم الاثنين، أن باب تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16 أصبح مفتوحا.

 

تزويد أوكرانيا بمقاتلات

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16 من أجل التصدي لروسيا.

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الأمم المتحدة حرب روسيا وأوكراتيا طائرات اف 16 روسيا أوكرانيا الجيش الاوكراني

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