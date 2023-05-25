محكمة أمريكية تقضي بالسجن 18 عاما على ستيوارت رودز في قضية اقتحام الكونجرس

قضت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، على ستيوارت رودز مؤسس جماعة أوث كيبيرز بالسجن 18 عاما في قضية اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.

وفي يناير الماضي قضت محكمة أمريكية، بالسجن لمدة 6 سنوات، بحق رجل اعتدى على ضابط الشرطة المتوفى، برايان سيكنيك، باستعمال رذاذ الفلفل خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقر الكونجرس.

قضية اقتحام الكابيتول

واعترف جوليان خاطر في سبتمبر الماضي، بذنبه في تهمتي الاعتداء على الضباط ومقاومتهم أو إعاقتهم باستعمال سلاح خطير.

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ومن جانبه، اعترف شريكه، جورج تانيوس، الصيف الماضي، بذنبه في ارتكاب سلوك غير منضبط والدخول إلى مبنى محظور والبقاء فيه، بحسب شبكة "سي إن إن".

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، حكم على جوليان خاطر بدفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار و2000 دولار كتعويض.

مبنى الكابيتول

وواجه تانيوس من ولاية ويست فيرجينيا، وصديقه، جوليان إيلي خاطر، من ولاية بنسلفانيا، تهما عدة، بما في ذلك الاعتداء على الشرطة بالسلاح وعرقلة إجراءات رسمية، لكنهما غير متهمين بقتل الضابط، بريان سيكنيك، الذي توفي لاحقا.

وفي مطلع يناير الجاري، أكدت الشرطة الأمريكية، أنها لا تزال تبحث عن 350 متورطًا في قضية اقتحام الكابيتول، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقرّ الكونجرس الأمريكي عشية الهجوم.

وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند في بيان نُشر الأربعاء، قبل يومين من الذكرى الثانية للهجوم، أن أكثر من 950 شخصًا أوقفوا خلال الأشهر الـ24 الأخيرة.

وحوكم أكثر من ثلثهم بتهم متنوّعة تتراوح بين تلك البسيطة مثل "اقتحام" الكونغرس وصولًا إلى إثارة "الفتنة"، وحُكم على 192 شخصًا بالسجن، وفق ما جاء في بيان منفصل صادر عن المدعي الفدرالي في واشنطن الذي يُشرف على تحقيق واسع النطاق.

وأضاف الوزير جارلاند أن "عملنا لم ينتهِ" و"نبقى مصمّمين على ملاحقة جميع أولئك المسؤولين عن الهجوم على ديموقراطيتنا".

ولا تزال الشرطة الفدرالية تسعى للتعرّف على 350 مشتبهًا بارتكاب أعمال عنف في الكابيتول، بينهم 250 ضد شرطيين وطلبت مرة جديدة الأربعاء مساعدة الرأي العام.

وزاد مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" قيمة المكافأة خمس مرّات فارتفعت من مئة ألف إلى نصف مليون دولار، مقابل الحصول على أي معلومة تسمح بتوقيف الشخص الذي وضع القنبلة اليدوية الصنع مساء الخامس من يناير 2021، قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

ولم تنفجر أي منها وقد يكون الهدف من وضعها آنذاك فقط إبعاد الشرطة عن الكابيتول قبيل الهجوم.

وقالت الشرطة الفدرالية في بيان "نأمل في أن تشجّع (هذه المكافأة الجديدة) الرأي العام على النظر من جديد إلى صور وفيديوهات المشتبه به".