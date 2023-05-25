الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

مكين يشهد فعاليات اليوم العالمي لنظافة الأيدي والمؤتمر السنوي الخامس لحميات المنصورة

فعاليات اليوم العالمي
فعاليات اليوم العالمي لنظافة الأيدي، فيتو

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فعاليات اليوم العالمى لنظافة الأيدى والمؤتمر السنوي الخامس لـ"حميات المنصورة".

 

وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتكليفات من الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

حيث اختتمت ادارة مكافحة العدوى  فعاليات المشاركة في اليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "انقذوا الأرواح نظفوا ايديكم.

جاء ذلك بحضور  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور  مجدي ابو العلا ممثل الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة بقاعة التدريب بمستشفى رمد المنصورة.

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شهد اليوم عرض فيديوهات توعوية عن اهمية نظافة الايدي وانشطة أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات على مدار الشهر تزامنا مع الاحتفالية. وقام الدكتور  هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى بالدقهلية بإهداء درع الادارة للدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  عرفانا وتقديرا لدعمه المتواصل لادارة مكافحة العدوى.

من جانبه أهدى مكين درعي تكريم لكل من الدكتورة سالي محيي الدين مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة والدكتور مجدي ابو العلا مشرف الدقهلية بالادارة العامة والذي تسلمه نيابة عن مدير الادارة العامة.

 

كما تم تكريم المستشفيات صاحبة الخمس مراكز الاولى في المسابقة التي اجرتها ادارة مكافحة العدوى بالدقهلية بين المستشفيات فيما يخص نظافة الأيدي.

واستكملت الفعاليات بجلسة علمية  وورشة عمل تضمنت  ثلاث محاضرات لمدير ادارة مكافحة العدوى وكل من رؤساء اقسام مكافحة العدوى بمستشفى جمصة وادارة دكرنس.

وقد اشاد مكين بالجهود التي تبذلها ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والادارات الصحية والتي ادت إلى ان تكون الدقهلية واحدة من المراكز الاولى على مستوى الجمهورية في تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وفى سياق متصل شهد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه النائب وحيد فودة عضو مجلس النواب  اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمستشفى حميات المنصورة والذى جاء بعنوان "الأعلام الحمراء فى أمراض الحميات".

افتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة  الدكتور محمد الرفاعي مدير المستشفى استعرض التطورات والانجازات التي حدثت خلال العامين الماضيين على صعيد  العناية ,الغسيل الكلوي ,الإيدز والتليمدسين.

شارك بالمؤتمر كل من  الأستاذ الدكتور أحمد مهدي مدير عام الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة ,  الدكتور اسامه الشحات نقيب الأطباء, الدكتورة سلوي مجاهد مدير إدارة الحميات بالمديرية ولفيف من أساتذة الطب في مجال الحميات والأطفال والعناية المركزة والأعصاب والجلدية.

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ادارة مكافحة العدوي الإدارة العامة لمكافحة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور شريف مكين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة صحة الدقهلية

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