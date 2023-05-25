تكليف هشام الهرم بالإشراف على أمانة حزب الحركة الوطنية بالقاهرة

حزب الحركة الوطنية، أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بتكليف هشام هاشم الهرم الأمين العام المساعد للحزب للقيام بالإشراف علي أمانة الحزب بالقاهرة وتسيير أعمالها لحين صدور قرار آخر.

وأكد القرار الذي أصدره اللواء رؤوف السيد علي منذ قليل والذي حمل رقم 23 لسنة 2023 علي استمرار أمانة الحزب بالقاهرة في ممارسة أعمالها طبقا للقرار الذي سبق وأصدره الأمين العام للحزب بتشكيل امانة الحزب بالقاهرة، والغاء ما صدر من أمين القاهرة بتجميد عمل الامانة.

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افتتاح مقر جديد لحزب الحركة الوطنية

وفى وقت سابق أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بافتتاح مقر مركزى جديد للحزب بالتجمع علي أن يكون من بين مهامه افتتاح عدد آخر من المقرات خلال الأيام القليلة القادمة بمدن الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

تكليفات جديدة من الحزب

وأوضح اللواء رؤوف السيد أنه تم إصدار تكليفات ستنفذ لاحقا بشأن القرارات التنظيمية الخاصة بقواعد العمل بهذا القطاع والهيكل التنظيمي له.

فعاليات وندوات توعوية

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أن الحزب يستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع دائرة انتشاره والتواصل مع المواطنين وعقد سلسلة من الفعاليات والندوات التوعوية التي تثقف وتؤهل وتدرب لصناعة كوادر حزبية وقيادية مؤهلة لممارسة العمل السياسي والحزبي بفهم ووعي وفي إطار دستوري وقانوني كوادر قادرة علي خوض اي سباق انتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

حوار وطني بلا خطوط حمراء

حزب الحركة الوطنية، وأضاف اللواء رؤوف أن الدولة مقبلة على حوار وطني خلال الساعات القادمة حوار يسع الجميع ويفتح النقاش بدون خطوط حمراء لكافة القضايا والملفات التي تهم المجتمع والأحزاب السياسية ركن هام من أركان هذا الحوار وعليها مسئوليات لإنجاح التجربة ليس في قاعات وجلسات الحوار فقط بل من خلال الانتشار والتواجد مع المواطنين والانتشار في ربوع الجمهورية.

ومن هنا يستوجب الأمر ضرورة التوسع في إنشاء المقرات والتشكيلات التنظيمية وضم كوادر علي درجة عالية من العلم والفهم والسمعة الطيبة بما يمكنها من ادارة العمل الحزبي بنجاح بما يخدم جمهوريتنا الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حزب الحركة الوطنية المصرية

وفي وقت سابق أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل قرارًا لضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب حيث شمل القرار تعيين 13 مساعدا لرئيس الحزب.