إدارة الغذاء والدواء توافق على عقار لعلاج فيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ""FDA، اليوم الخميس، عن موافقتها على استخدام عقار " Paxlovid"، في علاج كوفيد 19 لدى البالغين الأشخاص البالغين.



إدارة الغذاء والدواء توافق على عقار باكسلوفيد

وباكسلوفيد هو رابع عقار - وأول قرص مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم - تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج COVID-19 عند البالغين.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أن شركة Paxlovid ستظل المصنعة والمعبأة بموجب ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) وتوزعها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.



وأوضحت إدارة الغذاء والدواء، أن عقار باكسلوفيد غير معتمد أو مصرح باستخدامه كوسيلة وقائية قبل التعرض أو بعد التعرض للوقاية من COVID-19

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وباء كورونا

ومن جانبها قالت باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء: "بينما كان الوباء يمثل تحديًا لنا جميعًا، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في التخفيف من تأثير COVID-19 على حياتنا".

وأظهرت موافقة إدارة الغذاء والدواء على العقار بأن Paxlovid قد استوفى معايير الوكالة الصارمة للسلامة والفعالية.

وبموجب القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تتطلب الموافقة على دواء جديد، من بين أمور أخرى، دليلًا جوهريًا على الفعالية وإثباتًا للسلامة للاستخدام (الاستخدامات) المقصودة للدواء.

عند النظر في الموافقة على أحد الأدوية، تجري إدارة الغذاء والدواء تقييمًا للمخاطر والفوائد بناءً على معايير علمية صارمة للتأكد من أن فوائد المنتج تفوق مخاطره على السكان المستهدفين.

وفي وقت سابق أوصت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بتعديل تركيبة الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا لهذا العام بحيث تستهدف إحدى الطفرات السائدة حاليًّا من السلالة "إكس. بي. بي" من فيروس كورونا.

الأجسام المضادة

وقالت المجموعة الاستشارية إن التركيبات الجديدة يجب أن تهدف إلى تحفيز استجابة الأجسام المضادة للمتحورين "إكس. بي. بي. 1.5" أو "إكس. بي. بي. 1.16"، مضيفة أنه يمكن أيضًا النظر في تركيبات أخرى حفز استجابة الأجسام المضادة المعادلة لأثر سلالات "إكس. بي. بي".

واقترحت المجموعة عدم تضمين سلالة كوفيد-19 الأصلية في اللقاحات المستقبلية، بناء على البيانات التي تفيد بأن الفيروس الأصلي لم يعد ينتشر بين البشر وأن اللقاحات التي تستهدف هذه السلالة تنتج "مستويات منخفضة جدًا أو غير قابلة للرصد من الأجسام المضادة المعادلة" لأثر الطفرات السائدة حاليًّا.

وتعمل شركات مصنعة للقاحات كورونا، مثل فايزر/بيونتك وموديرنا ونوفافاكس، بالفعل على تطوير نسخ من لقاحاتها تستهدف المتحور "إكس. بي. بي. 1.5" وغيره من الطفرات السائدة حاليًا.واستهدفت الجرعات المعززة الثنائية التكافؤ التي طُورت ووُزعت العام الماضي سلالتين مختلفتين هما المتحور أوميكرون والفيروس الأصلي.

وقالت المجموعة الاستشارية إنه يجب الاستمرار في استخدام اللقاحات المعتمدة حاليًّا وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.



وفي آواخر مارس، راجعت المنظمة توصياتها للتطعيم من فيروس كورونا مشيرةً إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون إلى جرعة، ولكن يجب أن تحصل المجموعات الأكبر سنًا والمعرضة للخطر على جرعة معززة خلال ستة أشهر إلى 12 شهرًا بد لقاحهم الأخير.

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