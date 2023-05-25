موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق إشبيلية الإسباني مع نظيره روما الإيطالي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي (اليوربا ليج)، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو 2023.

وحقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 6 مرات كأكثر الفرق تتويجا باللقب عبر التاريخ، بينما لم يحقق روما الفوز بالدوري الأوروبي من قبل.

تأهل فريق روما بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لنهائي الدوري الأوروبي بعد اجتيازه عقبة باير ليفركوزن في نصف النهائي، بينما تأهل إشبيلية بقيادة مديره الفني خوسيه لويس مينديليبار على حساب يوفنتوس.

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موعد مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

وستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما، يوم الأربعاء المقبل 31 مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

وتنقل مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي، على قناة بي إن سبورتس بريميم HD1، المالك الحصري لنقل مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجوائز المالية في الدوري الأوروبي 2023

يحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي 2023، على جائزة مالية قدرها 8.5 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 4.5 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 2.4 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 1.5 مليون يورو.

سجل الفائزين بالدوري الأوروبي عبر التاريخ

يعد إشبيلية الإسباني الفريق صاحب السطوة والكلمة العليا في الدوري الأوروبي بعدما حقق اللقب 6 مرات على مدار تاريخه.

وتمكن 29 ناديًا من تحقيق لقب الدوري الأوروبي، حيث يأتي في المركز الثاني كل من إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 3 ألقاب لكل منهم.

روما الإيطالي، فيتو

تصريحات مدرب إشبيلية عن مباراة روما

أكد خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية، اليوم الخميس، حول نهائي الدوري الأوروبي أمام روما الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، أن الفريقين مرشحان للقب، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون متكافئة.

وقال مينديليبار خلال لقاء مع وسائل الإعلام تم تنظيمه بمناسبة النهائي: "إشبيلية يمكن اعتباره الفريق الأوفر للفوز بالنظر لتاريخه في البطولة (6 ألقاب)، لكن روما مرشح أيضًا إذا نظرت إلى ميزانيته".

وأضاف: "هنا ليس النادي فقط من يخبرك بأهمية هذه البطولة ولكن الجماهير أيضا. عندما توليت مسؤولية الفريق، كنا على بعد نقطتين من مراكز الهبوط وفي ربع نهائي الدوري الأوروبي، لكن لم يخبروني قط بأن أترك هذه المنافسة لأركز على الدوري. إنهم يريدون كل شيء، أن تصل وتشعر بأنه النادي الأعظم وترغب في الفوز".

وتابع أنه منذ وصوله لقيادة الفريق الأندلسي في مارس الماضي "كان أمام الفريق خوض 17 مباراة، أي دور كامل، وتقتنع كل يوم بأن عليك اللعب من أجل الفوز في كل المباريات، في الليجا وفي أوروبا، ولا يمكن أن تتخلى عن محاولة الفوز دائما".

وأكمل حول هذا الطموح "الناس في الشارع تقول لي إنهم سعداء بالتأهل للنهائي، لكن ينبغي الفوز به".

وأكد المدرب شعوره بأهمية الفوز باللقب بالنسبة لإشبيلية قائلا "النادي يرى من الضروري للغاية الفوز والتأهل للتشامبيونز الموسم المقبل، وهذا ما يدر دخلا للنادي، بخلاف ذلك، فإن ميزانية الموسم ستتغير وكذلك الأهداف".

وأوضح أنه شاهد بعض المباريات لروما الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، لكنه لم يفكر في المزيد نظرا لتركيزه على الحفاظ على القدرة التنافسية لفريقه وأن يصل إلى النهائي بأفضل حال.

وأشار إلى أنه لن يجهد لاعبيه الأساسيين بمزيد من دقائق اللعب لكي يصلوا إلى النهائي في أفضل حال ممكن، خاصة وأنها ستكون المباراة الأهم في الموسم.