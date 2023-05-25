الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

رئيس الحركة الوطنية يشكل لجنة القيم في الحزب

رؤوف السيد رئيس حزب
رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، فيتو

حزب الحركة الوطنية، أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرارًا بتشكيل لجنة القيم بالحزب برئاسة اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب وعضوية اللواء أشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب، واللواء عبد اللطيف عبداللطيف مساعد رئيس الحزب، وهشام الهرم الأمين العام المساعد، ونهاد خير الله أمينة المرأة بالحزب.

وجاء نص القرار الذي أصدره رئيس الحركة الوطنية المصرية منذ قليل وحمل رقم 24 لسنة 2023 كالاتي: 
-  بعد الإطلاع علي قانون الأحزب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب.

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 تقرر الآتي: يتم تشكيل لجنة القيم وفقا للأتي:
نائب رئيس الحزب السيد / محمود محمد احمد خليفة
عضوا مساعد رئيس الحزب السيد / أشرف عبدالعزيز يوسف
عضوا مساعد رئيس الحزب السيد / عبداللطيف محمد عبداللطيف
عضوا الأمين العام المساعد السيد / هشام هاشم اسماعيل الهرم 
عضوا الأمين العام المساعد للمرأة السيدة / نهاد احمد حسن خير الله 
 

افتتاح مقر جديد لحزب الحركة الوطنية 


وفى وقت سابق أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بافتتاح مقر مركزى جديد للحزب بالتجمع علي أن يكون من بين مهامه افتتاح عدد آخر من المقرات خلال الايام القليلة القادمة بمدن الشروق والعبور وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تكليفات جديدة من الحزب


وأوضح اللواء رؤوف السيد أنه تم إصدار تكليفات ستنفذ لاحقا بشأن القرارات التنظيمية الخاصة بقواعد العمل بهذا القطاع والهيكل التنظيمي له.

 

فعاليات وندوات توعوية
وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أن الحزب يستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع دائرة انتشاره والتواصل مع المواطنين وعقد سلسلة من الفعاليات والندوات التوعوية التي تثقف وتؤهل وتدرب لصناعة كوادر حزبية وقيادية مؤهلة لممارسة العمل السياسي والحزبي بفهم ووعي وفي اطار دستوري وقانوني كوادر قادرة علي خوض اي سباق انتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

 

حوار وطني بلا خطوط حمراء

حزب الحركة الوطنية، وأضاف اللواء رؤوف أن الدولة مقبلة على حوار وطني خلال الساعات القادمة حوار يسع الجميع ويفتح النقاش بدون خطوط حمراء لكافة القضايا والملفات التي تهم المجتمع والأحزاب السياسية ركن هام من أركان هذا الحوار وعليها مسئوليات لإنجاح التجربة ليس في قاعات وجلسات الحوار فقط بل من خلال الانتشار والتواجد مع المواطنين والانتشار في ربوع الجمهورية.

ومن هنا يستوجب الأمر ضرورة التوسع في إنشاء المقرات والتشكيلات التنظيمية وضم كوادر علي درجة عالية من العلم والفهم والسمعة الطيبة بما يمكنها من ادارة العمل الحزبي بنجاح بما يخدم جمهوريتنا الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

حزب الحركة الوطنية المصرية 
وفي وقت سابق أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل قرارًا  لضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب حيث شمل القرار تعيين 13 مساعدا لرئيس الحزب.

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