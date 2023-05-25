مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

شهدت مناطق مختلفة من العالم، حوادث قتل كثيرة على يد أشخاص يعانون من مرض نفسي، وفي واقعة جديدة شهدتها اليابان، لقيت امرأة وشرطيان مصرعهم، اليوم، على يد مختل في ناغانو وسط البلاد، وذلك بعد أن هاجمهم بسلاح أبيض.



جريمة قتل في اليابان



وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الشخص المشبته به تحصن داخل مبنى، بعدما نفذ جريمته، ولم تدلي الشرطة حتى الأن تفاصيل عن الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام اليابانية، عن أحد الشهود قوله:" كنت أعمل في مزرعة عندما هرعت امرأة آتيةً من الطريق بعيد الساعة 16,00 قائلةً: "ساعدوني"، ثم سقطت، وكان خلفها رجل يرتدي ثيابًا للتمويه، بحوزته سكين طويلة، فطعنها بظهرها".

وتابع الشاهد حديثه:" اتصل بعد ذلك بخدمات الطوارئ، وعندما وصلت عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، أطلق الرجل عليهم النار من بندقية، بحسب وسائل الإعلام المحلية".

ودعت السلطات المحلية سكان المناطق المحيطة بناكانو شمال شرقي مدينة ناغانو، حيث وقعت المأساة، إلى ملازمة منازلهم.وتعد جرائم القتل العمد نادرة جدًا في اليابان حيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة.

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