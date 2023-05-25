الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

"جوه الدايرة" برنامج ثقافي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعلى للثقافة

 أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ،برئاسة الدكتورة إيمان كريم ورشتين عن تخطيط وإدارة الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفتا العاملين بالإدارات ذات الصلة المباشرة بالجمهور، والمشتغلين بتخطيط وتنظيم الأنشطة الثقافية، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى عقدته وزارة الثقافة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 


أقيمت الورشتان في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من (21-25 مايو)، وحضرالتدريب 46 متدربا، وقام بالتدريب بها رشا أرنست، خبير إدماج الإعاقة والمختصة فى مجال التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التدريب فى اليوم الأول تعريف المشاركين بالجانب المعرفي لتطور مفهوم الإعاقة ونماذج الإعاقة، بالتركيز على المفهوم من المنظور الإجتماعي، وأهمية اللغة المُعززة للمواقف الإيجابية تجاه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي تجاه التنوع وقبول الاختلاف.


وفي اليوم الثاني من التدريب قام المتدربون بالتطبيق على الأنشطة الثقافية المختلفة كالسينما والمسرح وورش الفنون التشكيلية وكيفية التخطيط مع مراعاة إدماج الإعاقة المختلفة، والتعرف على الأطر والإجراءات الواجب توافرها عند التخطيط للأنشطة الدامجة.


كما تناول التدريب الجانب المعرفى الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بمحور الثقافة في استراتيجية مصر 2030، ومؤشرات قياس زيادة مشاركتهم وإدماجهم في القطاعات الثقافية المتنوعة والذي قدمه المهتدس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستأنف مسئولى التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة والمسئولين بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تنسيق وتنظيم ورشتين قادمتين فى أساسيات لغة الإشارة خلال الفترة من (18- 21 يونيو). وجاري رصد مخرجات التدريب وقياس أثره تمهيدا لتعميم التجربة في كافة ربوع مصر مما يٌعزز سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الثقافة المختلفة.

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المجلس الأعلى للثقافة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة هشام عزمى أمين المجلس الأعلى للثقافة

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