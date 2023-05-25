5 أسهم تتصدر قائمة الأكثر هبوطا بالبورصة بختام تعاملات الأسبوع

تراجعت 5 أسهم بالبورصة بختام تعاملات الأسبوع، وجاء فى المقدمة أسهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة قائمة الأسهم الأكثر هبوط البورصة بختام تعاملات نهاية لنغلق عند 37.940 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 5.72%، تلاها أسهم أودن للاستثمارات المالية لتغلق عند 1.911 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.68% ثم اسهم العبور للاستثمار العقارى لتغلق عند 6.430 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 3.16% ثم اسهم العامة لمنتجات الخزف والصيني لتغلق عند 4.280 جنيهابنسبة 2.51%، والصناعات الغذائية العربية-دومتى لتغلق عند 6.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.44%

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات البورصة اليوم الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 1.105 تريليون جنيه، لتخسر نحو 1.105 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% عند مستوى 3091 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 4665 نقطة.

تداولات جلسة الأمس

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.90 تريليون جنيه.

أخبار البورصة اليوم

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4609 نقاط.

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تداولات جلسة الإثنين

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي أول تداولات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.094 تريليون جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

أخبار البورصة اليوم، فيتو

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 16860 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% عند مستوى 3056 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4545 نقطة.