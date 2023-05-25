حريق يلتهم مركز تسوق في تركيا (فيديو)

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن حريقا هائلا التهم مركز تسوق “Istinye Park” في الجزء الشمالي من إسطنبول في تركيا.



حريق أسطنبول في تركيا



وقالت وسائل الإعلام التركية، إنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب اندلعت على السطح الخارجي للمبنى، وأكدت وسائل إعلام تركية، أنه تم نشر العديد من فرق الإطفاء في منطقة الحادث.

İstanbul Sarıyer’de bulunan İstinyePark AVM’de yangın çıktı.

"istinye park avm'de" pic.twitter.com/1s7nTlHwnM -إعلانات- May 25, 2023



وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات التركية عن اندلاع حريق في فندق من سبعة طوابق بمدينة إسطنبول، مما أسفر عن وفاة شخصين، ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

حريق مستشفي في تركيا



كما اندلع حريق منفصل في مستشفى بمقاطعة اوسكودار.وأفاد مكتب حاكم إسطنبول، بأن 109 مرضى نقلوا إلى عيادات قريبة، بينهم 15 مريضا في الرعاية المركزة.

وتوفي أحد المرضى بالمستشفى جراء الحريق.ولم يتضح على الفور أسباب الحريقين.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه تركيا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنافسه المعارض كمال كاليجدار أوغلو.

وفي وقت سابق، أعلنت الأحزاب الداعمة للأكراد في تركيا، مناصرة مرشح الرئاسة المعارض كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الأحد المقبل دون ذكر اسمه، وذلك بعد يوم من إبداء غضبها من اتفاقه مع حزب يميني متطرف.

وأنهى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الجولة الأولى من التصويت، متقدمًا بفارق مريح في 14 مايو، رغم تأييد حزب الشعوب الديمقراطي التركي الداعم للأكراد لكليجدار أوغلو.

وكان أردوغان قريبًا جدًا من الحصول على نسبة 50 بالمئة اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

انتخابات تركيا



وقال مسئولون من حزب الشعوب الديمقراطي وحلفاؤهم من حزب اليسار الأخضر، إنهم يسعون إلى التغيير في جولة الإعادة، وإن موقفهم بقي كما هو لكنهم لم يذكروا كليجدار أوغلو بالاسم.

وذكرت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، إنهم سيصوتون يوم الأحد لإنهاء «نظام الرجل الواحد» لأردوغان.



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