مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

استنفرت الأجهزة الأمنية فى الإمارات منذ أمس الأربعاء، لكشف ملابسات حادث مقتل إسرائيلي طعنا، في دبي على أحد المقاهي المتواجدة فى الإمارة.

ومنذ أمس تجري السلطات التنفيذية تحقيقات موسعة لتوضيح أسباب مقتل إسرائيلي فى الإمارات، واليوم أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إلقاء القبض على 8 إسرائيليين على خلفية مقتل أحد مواطني بلدهم إثر طعنه بآلة حادة.

تفاصيل مقتل إسرائيلي في الإمارات

شرطة دبي نشرت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بيانًا كشف تفاصيل وصور وأسماء المتهمين المتورطين فى قتل إسرائيلي فى الإمارات، وقالت شرطة دبي: إنه "في أقل من 24 ساعة فقط، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على 8 أشخاص من الجنسية الإسرائيلية المتورطين في جريمة الاعتداء والتسبب في وفاة مواطن من الجنسية ذاتها".

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وأضافت شرطة دبي، أن جريمة تقل إسرائيلي فى الإمارات، جاءت "على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين"، فيما أظهر البيان أن أسماء المتهمين والمجني عليه لمواطنين من عرب 48.

#أخبار | شرطة دبي: القبض على الاسرائيليين الثمانية المُتسببين في وفاة رجل من موطنهم في أقل من 24 ساعة



التفاصيل:https://t.co/iUaIis5fN6



⁧#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني⁩

⁧#أمنكم_سعادتنا⁩ pic.twitter.com/gvYi1WUTbP — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 25, 2023

بيان شرطة دبي أشار أيضا، إلى أن الشرطة ألقت القبض في البداية على اثنين من المتسببين في الحادث في غضون 3 ساعات، قبل أن تنهي عملية القبض على بقية المتورطين قبل أقل من 24 ساعة على الجريمة.



طعن إسرائيلي فى دبي على مقهي

وكشفت شرطة دبي أن تفاصيل الحادثة تعود "إلى أن أفراد العائلة المتسببين في جريمة قتل إسرائيلي فى الإمارات، حضروا إلى الدولة قادمين من دول أوروبية بغرض السياحة والتسوق، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق دبي، تصادف لقائهم مع المجني عليه في مقهى".

مقتل إسرائيلي فى الإمارات، فيتو

وتابعت شرطة دبي، أنه بمجرد اللقاء اندلع "اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث مقتل إسرائيلي فى الإمارات بعد طعن المجني عليه بآلة حادة".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية قال أمس، إن "مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي"، وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية.



سلطات دبي تعلن تفاصيل مقتل إسرائيل فى الإمارات

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات دبي توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين، على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.

شرطة دبي، فيتو

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من الجنسية ذاتها".

وأضاف أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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