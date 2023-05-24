دوري القسم الثاني , أبوقير يتقدم الصدارة والبلدية في الوصافة

دوري القسم الثاني ، تصدر نادي أبوقيرللأسمدة ترتيب مجموعة بحري،بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة ،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

ترتيب مجموعة بحري

وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

2 - بلدية المحلة - 49 نقطة

3 - طنطا‏.- 48 نقطة

4 - جمهورية شبين - 48 نقطة

5 - دكرنس - 46 نقطة

6 - بروكس ورك - 41 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة

8 - المنصورة - 38 نقطة

9 - الأوليمبي - 35 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 29 نقطة

12 - نبروه‏ - 26 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة



نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة

المنصورة 1 - 1 المجد السكندري

الحمام 0 - 1 الهلال

ابوقيرللاسمدة 3 - 2 دكرنس

بايونيرز 1 - 0 طنطا

الاوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ

المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين

سبورتنج 3 - 3 بروكسي





نتائج مجموعة القاهرة

النصر 4 - 2 الإعلاميين

السكة الحديد 0 - 0 الترسانة

منتخب السويس 2 - 0 الإنتاج الحربي

المصرية للاتصالات 1 - 0 بورتو

كهرباء الإسماعيلية 0 - 2 زد

ايسترن كومباني 2 - 0 مستقبل وطن

بتروجيت 2 - 3 العبور

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ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ26

ترتيب مجموعة القاهرة, فيتو

نتائج مباريات مجموعة الصعيد

أسمنت أسيوط 2 - 2 مصر للمقاصة

تليفونات بني سويف 1 - 1 الألومنيوم

شبان قنا 1 - 0 لافيينا

طامية 1 - 0 بترول أسيوط

الجونة 3 - 0 ملوي

النصر للتعدين 1 - 3 ديروط



نتائج مباريات مجموعة بحري

كفرالشيخ 2 - 1 سبورتنج

بروكسي 2 - 1 المصري بالسلوم

نتائج مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ25

1 - لافيينا - 56 نقطة

2 - الجونة - 54 نقطة

3 - بترول أسيوط - 50 نقطة

4 - النصر للتعدين - 47 نقطة

5 - مصر المقاصة - 43 نقطة

6 - كيما أسوان - 38 نقطة

7 - المنيا - 35 نقطة

8 - الألومنيوم - 33 نقطة

9 - أسمنت أسيوط - 33 نقطة

10 - ديروط - 32 نقطة

11 - شبان قنا - 26 نقطة

12 - الفيوم - 22 نقطة

13 - شباب طامية - 19 نقطة

14 - المدينة المنورة - 19 نقطة

15 - تليفونات بني سويف - 18 نقطة

16 - ملوي - 18 نقطة