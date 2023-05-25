الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

أبناء المدارس والمؤسسات
أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية،فيتو

حقق أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة، التى أقيمت مؤخرًا بدولة تونس بحصد عدد (32) ميدالية متنوعة، بواقع عدد (19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية ) وذلك بمشاركة (27) لاعبًا يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصرى بالبطولة.

وكانت من أبرز النتائح حصول اللاعبة سمر عامر إبراهيم حمزة المصنفة الأولى عالميًا على الميدالية الذهبية فى وزن (76) كجم، واللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) الذى حقق الميدالية الذهبية فى وزن (67) كجم، واللاعب هيثم محمود أحمد فهمى الحاصل على الميدالية الذهبية فى وزن (60) كجم.

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يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الرياضية العسكرية بما يسهم فى تحقيق أبنائها الألقاب المتميزة وحصد المراكز المتقدمة بمختلف الألعاب من خلال المشاركات بالبطولات الدولية والقارية.

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