محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مصر بمرافقة أبوعلي وقيادات النادي المصري

المصري، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ساحة مصر السياحية والمرحلة الأولى لتطوير السور التاريخى لميناء بورسعيد، رافقه رئيس النادي المصرى كامل ابو على وقيادات واعضاء مجلس ادارة النادى والمهندس عماد البرشة مدير عام الإسكان والمرافق بالمحافظة.

من جانبه، أشاد أبو على وقيادات المجلس خلال الزيارة بالطفرة السياحية الكبيرة التى تشهدها بورسعيد حاليا، وإنجازات المحافظة فى إضافة معالم ومزارات سياحية ومنشآت فندقية جديدة لدفع حركة السياحة الداخلية واستقبال الآلاف من سائحى السفن الراسية بالميناء السياحي.

-إعلانات-

محافظ بورسعيد ورئيس النادي المصري يتفقدان مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والاستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ.

جاء ذلك بحضور عبدالفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصل دائم مع الأستاذ كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

وتقدم المحافظ، بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الإستاد".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى وقيادات النادى



استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبة اليوم رئيس النادى المصرى كامل ابو على وذلك بحضور نائبى رئيس المصرى الحسينى ابو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الادارية بالنادى اللواء محسن شتا.

وتابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصرى تطورات الاوضاع الادارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد

واشاد المحافظ بإجمالى أداء الفريق الأول بالمصرى مبارياته الأخيرة بالدورى والكأس، مشيرا إلى أهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادى خلف الإدارة واللاعبيين وجهازهم الفنى لإحراز النتائج المأمولة لانهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد



وجدد محافظ بورسعيد دعمه المالى والمعنوى للنادى المصرى وثقته فى مجلس الإدارة ورئيسة كامل أبو على الذى يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق امال وامنيات محبيه المخلصين



فى المقابل اعرب رئيس المصرى كامل أبو على عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعة لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.