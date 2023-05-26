خبير اقتصادي تكشف اسم الدول المتأثرة حال عجز أمريكا عن سداد ديونها

الدولار ، قالت الدكتورة هالة أبو رميلة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية إن هناك حالة من الجدل بين المحللين الاقتصاديين بشأن احتمالات تعثر الولايات المتحدة عن سداد الدين بعد إعلان وزيرة الخزانة الأمريكية بلوغ سقف الدين العام 31.400 مليار وأن هناك حاجة إلى إجراءات استثنائية للوفاء بالالتزامات.



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لا يمكن التنبؤ بسهولة بعواقب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة

الدولار ، وأضافت فى تصريح لفيتو في الواقع لا يمكن التنبؤ بسهولة بعواقب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة حيث أنها لم تتعرض للتعثر في الدفع من قبل، إلا في عام 2011 وكان التأثير الوحيد هو خفض التصنيف الائتماني من AAA إلى AA + من قبل Standard & Poor's. أما اليوم، يمكن أن تكون عواقب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة أكثر خطورة و"متتالية". أولًا، ستفقد سوق الأسهم الكثير من قيمتها نتيجة لخوف المستثمرون من عدم الاستقرار.

وتابعت: "تتأثر استثمارات الأمريكيين بشكل مباشر، ومن الممكن أن تنخفض الأوراق المالية إلى ثلث قيمتها. وفقًا لـ Moody's Analytics، مما يترتب عليه انخفاض إجمالي ثروات الأسر الأمريكية بما يقدر بنحو 12 تريليون دولار. وكذالك ووفقا لتقديرات موديز، سيرتفع معدل البطالة إلى 5٪ مع فقدان 7.4 مليون وظيفة، وسوف ينكمش الاقتصاد بنحو نصف نقطة مئوية تقريبًا.



تهديد المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة

الدولار، وأردفت:" التعثر الآن عن السداد يهدد المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة وال G7 والتي أدت إلي تعافي اقتصاد السبع دول الصناعية العظمي من وباء الكوفيد مما يهد بركود عالمي".

وقد قدّر Zillow أن تكاليف الإسكان سترتفع بنسبة 22٪، مع ارتفاع سعر الفائدة على الرهون العقارية ذات المعدل الثابت لمدة 30 عامًا فوق 8٪، وستنخفض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 23٪.ومن العواقب الأخرى التي يحتمل أن تترتب على التخلف عن السداد في الولايات المتحدة تأثر مدفوعات صناديق المعاشات ولما لذالك من أثر اجتماعي ضخم حيث ، يتلقى ما يقرب من 66 مليون متقاعد وعامل من ذوي الإعاقة معاشات تقاعدية، يبلغ مجموعها 25 مليار دولار في الأسبوع بمتوسط 1827 دولار شهريًا كمساهمات للفرد. كما سيتأثر دعم قدامى المحاربين وأسر الناجين.

واختتمت:" لن تظل عواقب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة في الداخل فحسب، بل من المحتمل أن تمتد إلي الخارج خاصة وأن النظام المالي العالمي يعتمد على استقرار الدولار، وستتأثر بشدة الدول التي تمتلك سندات خزانة أمريكية، مثل اليابان والصين والمملكة المتحدة.

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