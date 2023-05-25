النائب العام الروسي: العلاقات بين موسكو والقاهرة تتطور بشكل ديناميكي (صور)

التقى النائب العام لروسيا الاتحادية إيجور كراسنوف ووزير العدل عمر مروان.

مبادرة الطرف الروسي

وأعرب إيجور كراسنوف خلال اللقاء عن امتنانه لتأييد مبادرة الطرف الروسي لعقد الاجتماع، مشيرا إلى أن العلاقات الروسية المصرية تتطور بشكل ديناميكي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في مجال القانون.

وقال إيجور كراسنوف: "كانت مشاركتكم في المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبرج هذا الشهر تأكيدا قويا على ذلك، قرأت بكل الاهتمام تقريركم حول قضايا حقوق الإنسان."

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وأشار النائب العام الروسي إلى أن مكتب النائب العام الروسي، باعتباره هيئة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين في البلاد يلعب دورا رئيسيا في ضمان حقوق وحريات المواطنين.

وأضاف إيجور كراسنوف:" تملك هيئاتنا بالسلطة المتشابهة الى حد كبير في هذا المجال وتقترب كذلك اختصاصنا في مجال التعاون القانوني الدولي، بما في ذلك قضايا تسليم الأشخاص للمقاضاة الجنائية."

كما أشار إيجور كراسنوف إلى أنه من المهم ألا يكون للمجرمين الذين يختبئون ربحهم غير القانوني في البنوك الأجنبية فرصة للإفلات من العقاب والاستفادة من الاختلافات في الأنظمة القانونية للدول أو الانقسام في تصرفات السلطات المختصة.

وتابع النائب العام الروسي :"أعلم أن وزارة العدل المصرية تولي اهتماما كبيرا للتحول الرقمي للعدالة، نحن نقوم بعمل مماثل في أنشطة الادعاء، أنا متأكد من أن تبادل الخبرات في هذا المجال يمكن أن يصبح دافعا آخر لتعاوننا متبادل المنفعة."



وتحدث النائب العام الروسي عن عمل الجامعة المتخصصة التابعة للنيابة العامة الروسية التي تتمتع بإمكانات تعليمية كبيرة وتقوم بعمل بحثي مكثف حول القضايا القانونية، مقترحًا تطوير آلية تفاعل العمل المستمر بين اليآت الروسية والمصرية في المجالات المذكورة أعلاه وغيرها.

وقال النائب العام الروسي انه "يمكن أن يكون أساسها القانوني الاتفاقات الخاصة وبرنامج الأنشطة المشتركة مثلما تلك التي أبرمناها وننفذها مع مكتب النائب العام المصري".

في ختام المباحثات أعرب إيجور كراسنوف عن ثقته في أن التعاون الروسي المصري في مجال إنفاذ القانون له آفاق كبيرة: "من خلال الجهود المشتركة، يمكننا تقديم مساهمة كبيرة في عملية بناء المستقبل السلمي والآمن."