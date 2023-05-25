الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

سفير موسكو يدعو الرئيس السيسي للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو،فيتو

وجه السفير الروسي بالقاهرة  جيورجي بوريسينكو، اليوم الخميس، كلمة لمصر  بمناسبة يوم إفريقيا، قائلًا:"أيها الأصدقاء المصريون والأصدقاء الأفارقة الآخرون، في هذه الأيام أشارك في التهاني بمناسبة عيد قارة أفريقيا التي هي مهد البشرية بأسرها، فاليوم نحتفل بالذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت رمزا لتحرير القارة من المستعمرين الغربيين وتحولت لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي.

 

يوم أفريقيا

 وأضاف السفير الروسي بالقاهرة:" كما كان سابقا عندما ساعد الاتحاد السوفيتي أفريقيا على نضالها من أجل الاستقلال وقدم المعونة اقتصادية كبيرة فتساهم روسيا اليوم في تعزيز الاستقرار في هذه القارة بغية تحقيق الأهداف في مجال التنمية المستدامة،  ومن إحدى الأولويات هنا هي ضمان الأمن الغذائي.  ويعرقل ذلك الغرب الذي يحاول تعطيل تزويد القمح وزيت عباد الشمس والمنتجات الزراعية الأخرى الروسية إلى القارة الأفريقية عن طريق فرض العقوبات.  

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وتابع:" ومع ذلك وعلى الرغم من القيود، لم تتوقف عملية تصدير المواد الغذائية من روسيا فحسب، بل زاد أيضا حجم هذه التوريدات، فهكذا  لا يزال المصريون وغيرهم من الأفارقة الحصول على الخبز الروسي اللذيذ. 

 واستكمل السفير الروسي بالقاهرة أن روسيا  لا تزال تعمل على تعزيز التعاون مع إفريقيا في مختلف المجالات، مشيرا الي أنه سيتم عقد الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية في يوليو المقبل في سانت بطرسبرج وسيتيح هذا الحدث فرصة لمناقشة اتجاهات التعامل الواعدة، ونأمل في استقبال جميع القادة الأفارقة في بلدنا، بما فيهم الرئيس  عبد الفتاح السيسي الذي يتمتع باحترام كبير في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

 وأشار الي أن روسيا  تفتخر بصداقتها الطويلة الأمد مع إفريقيا وتدرك أنها لم تتميز هذه القارة بالتاريخ العريق فحسب، بل تملك أيضا الآفاق العظيمة. واننا نستطيع معا تقديم مساهمة كبيرة في العملية الجارية لخلق منظومة العالم متعدد الأقطاب.

 واختتم حديثه بالقول:" يوم أفريقيا مبارك  اتمنى لكم بدوام الصحة والسعادة".

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