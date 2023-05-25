أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.

إقبال المواطنين علي الأسماك بمحافظة البحيرة

حيث شهد سوق السمك إقبال من المواطنين على الأسماك من النوع البلطي والبوري، وذلك لتناسب اسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار، وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة، كما توجد زيادة في الأسعار بالفترة الأخيرة والذي أثر بشكل كبير على إقبال المواطنين على عملية البيع والشراء.

-إعلانات-

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف للأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.



انواع الاسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

حيث تتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 75 إلى 85 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 120 الي 140 جنية للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 75 إلى 80 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 170 إلى 200 جنيه، وأحيانا يصل إلى 300 أو 450 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سمك البربوني سعر 200 جنيهًا للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 70 إلى 80 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 200 جنيهًا وسعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 120 جنيها والسبيط 240 جنيهًا والسردين ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.



كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.

ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت، من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.