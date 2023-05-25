خطة البرلمان توافق على موازنة الكهرباء، و28.5 مليار جنيه لحياة كريمة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بعد أن استعرض المهندس عصمت عبد السلام، ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل مشروع موازنة الوزارة للعام المالي الجديد 2023/2024 والتي تبلغ جملتها42.080 مليار جنيها، مشيرًا إلى أن المنح تقدر بمشروع الموازنة بنحو 172 مليون جنيه.

تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وكشف خلال الاجتماع، تخصيص مبلغ وقدره 28.5 مليار جنيه لصالح تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

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المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي

وتعقيبا على تساؤلات النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2023/2024، أوضح المهندس أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 42 مليار جنيه، موزعه على عدد من المشروعات الهامة، فى مقدمتها المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى وتنمية سيناء، بواقع 6 مليارات جنيه.

مشروع الدلتا الجديدة

وأشار ممثل وزارة الكهرباء أيضا إلى مشروع الدلتا الجديدة ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 19.5 مليار جنيها ينفذ علي عدة مراحل حيث مدرج منهم العام الجديد 3.5 مليارات جنيها.

مشروع القطار السريع

وأكد أن أحد المشروعات الهامة، أيضا مشروع القطار السريع، حيث تقوم الكهرباء بالتغذية الكهربائية لمحطات الجر، والقيمة الكاملة للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيها.

تطوير شبكات الكهرباء

وأعلن وزير الكهرباء في جلسة سابقة أمام مجلس الشيوخ، أن العمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا على كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

وقال الدكتور محمد شاكر: نستهدف في 2040 الوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة بكافة أشكالها.