الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

حقيقة إعلان وظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء

وظائف وزارة الكهرباء،
وظائف وزارة الكهرباء، فيتو

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لـ وزارة الكهرباء والطاقة  المتجددة، أن الإعلان المنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" والخاص بوجود وظائف بشركة شعاع " قارىء عداد" غير صحيح

 

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة  المتجددة،فى تصريحات خاصة لفيتو، إن شركة شعاع لا تتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء كما أدعى الإعلان مؤكدا أن شركة شعاع هى شركة منفصلة غير تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.

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حقيقة وظائف شركة الكهرباء 

 

وكان قد انتشر إعلان على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك عبارة عن إعلان بشركة شعاع لقراءة العداد، بمرتب يبدأ من 1800 جنيه وحتى 2500 جنيها وضمت الورقة الأوراق المطلوبة للتعيين على أن يتم تقديم الطلبات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

 

وكانت قد كشفت هندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن أهمية ضبط التاريخ والوقت بالعداد مسبق الدفع حيث يجب التأكد من "ضبط تاريخ العداد" وفقًا للتقويم الميلادى حتى يستفيد المشترك من خاصية ( الوقت الصديق-friendly time ) أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك

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كما وجهت بوضع الكارت فى العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات واستلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن ووضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.


و ️فى حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro التى تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة


وشددت على ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك وعدم فتح غطاء روزتة العداد ( أطراف التوصيل ) لتجنب الغرامة المالية.

 

نفاذ الرصيد


وأكدت هندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباءأن هناك بعض الأخطاء التى تؤدى إلى نفاذ الرصيد بالعداد مسبق الدفع وجاءت كالتالى:

١_ عدم الاعتماد علي اللمبات الليد في إضاءة المنازل.

٢_ ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة.

٣_ عدم غلق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.

٤_ عدم غلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو ١٥ دقيقة.

٥_ ️ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة بالكهرباء بعد غلقها.

٦_️تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الاستخدام.

٧_ عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي

٨_ عدم استخدام غسالة الأطباق بكامل حمولتها، فعند تشغيلها علي كميات صغيرة يؤدي ذلك إلي تشغيلها عدة دورات متتالية.
 

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