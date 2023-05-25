السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية بأبي المطامير (صور)

قام اليوم الأستاذ كامل غطاس - السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة بجولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير رافقه خلالها اللواء محمد عيسى عمار - رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، تفقدا خلالها أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير الجديد المقام على مساحة 1300 م بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه والمكون من دور ارضي ( جراج - ورشة صيانة ) و3 أدوار إدارية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 70٪ ومن المقرر نهو الأعمال به نهاية العام الجاري.

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أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية بأبو المطامير،فيتو

أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية بأبو المطامير،فيتو

وخلال الجولة تم التأكيد على دفع العمل ونهو الأعمال الجارية بالمبني وفقًا للمخطط الزمني مع الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المحددة، نظرًا لما يمثله المبنى الجديد من أهمية قصوى لتوفير مناخ إداري مناسب وملائم لكافة العاملين ليصبح مجهز بأحدث الإمكانيات والتقنيات يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين.



وفي إطار منفصل، عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة خلال الأسبوع الماضي إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالمنشآت والجهات الحكومية بمدن ومراكز المحافظة وذلك بحضور عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومدير الحماية المدنية بالبحيرة وممثلي كافة الجهات المعنية.

أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية بأبو المطامير،فيتو

أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية بأبو المطامير،فيتو

حيث أكد السكرتير العام للمحافظة علي الإلتزام بنهو أعمال الحماية المدنية المقرر تنفيذها بعدد من المنشآت الحكومية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل آمن يراعي ويلتزم بمعايير الأمن والسلامة حرصًا على حياة المواطنين والعاملين وحفاظًا على المال العام.

كما أشار أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات كبيرة لدفع العمل بالمنشآت وتجهيزها على أعلى مستوى بأجهزة الحماية المدنية وأنظمة مكافحة الحرائق والإنذار بما يتواكب مع اتجاه الدولة فى تحديث ورفع كفاءة بنيتها التحتية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للارتقاء بمنظومة الحماية المدنية والتأكيد علي اتباع معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت والجهات الحكومية.

