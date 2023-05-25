الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

رقابة مديرية التموين بالإسكندرية تضبط سلع منتهية الصلاحية

اخبار الاسكندرية،فيتو
اخبار الاسكندرية،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والسلع الغذائية والغير غذائية المعروضة.

قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف  مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة بحملات بعضوية  خالد عوض وو أحمد حسن مفتشى الإدارة نتج عنها الأتى:

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ضبط صابون سائل ومسحوق غسيل منتهى الصلاحية بأحد منافذ مشروع جمعيتى بمنطقة العامرية وتم تحريز الكميات التالية ٨٠ عبوة صابون سائل زنة العبوة ٦٧٥ جم و٦٥ كيس مسحوق غسيل زنة ٥٥٠ جم

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

 

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