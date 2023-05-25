رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراة، بعدد من الكليات.

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كما شملت اللجنة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير، والدكتوراة، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

وكما وافق أعضاء المجلس، على مقترح بتعديل نص المادة "٧"، الخاصة بكلية الألسن لقبول الطلاب بمرحلة الدراسات العليا:" إن يكون الطالب حاصلًا على درجة ليسانس الألسن بتقدير عام جيد على الأقل، أو درجة ليسانس الأداب من إحدى الجامعات المصرية بالتقدير نفسه، أو درجة معادلة لأيهما على أن يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين إحداهما أوروبية، فضلًا عن اللغة العربية، مع إعفاء طلاب دبلومة دراسات الترجمة من شرط التقدير".

كما استقبل رئيس جامعة الأقصر، وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك بمقر كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.

ورافق رئيس الجامعة وفد هيئة الرعاية الصحية في جولة ميدانية داخل مبنى الكلية، شملت تفقد معامل المهارات ومركز التعليم الطبي المستمر، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتفعيل البروتوكول الموقع بين جامعة الأقصر والهيئة العامة للرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المستشفيات بفرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الجامعة والهيئة.



و تهدف هذه الزيارات المتبادلة بين الطرفين إلى تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية، خصوصًا في مجال تدريب الطلاب والكوادر الطبية بالجامعة والهيئة، من خلال تقديم خدمات التدريب بما يتناسب مع المعايير العالمية؛ لتدريب وتأهيل الطلاب، واستفادة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من خبرات أساتذة كلية الطب خصوصًا في التخصصات الدقيقة والنادرة، لتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

