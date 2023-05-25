محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصرى وقيادات النادى ويشيد بأداء الفريق (صور)

محافظ بورسعيد ، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبه اليوم رئيس النادى المصرى كامل ابو على وذلك بحضور نائبى رئيس المصرى الحسينى ابو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الإدارية بالنادى اللواء محسن شتا



تابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصرى تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد.

أشاد محافظ بورسعيد بإجمالى أداء الفريق الأول بالمصرى بمبارياته الأخيرة بالدورى والكأس مشيرا لأهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادى خلف الإدارة واللاعبيين وجهازهم الفنى لاحراز النتائج المأمولة لإنهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد.

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وجدد محافظ بورسعيد دعمه المالى والمعنوى للنادى المصرى وثقته فى مجلس الإدارة ورئيسة كامل أبو على الذى يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق آمال وأمنيات محبيه المخلصين.



محتفظ بورسعيد وكامل أبوعلي رئيس النادي المصري

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 3 أيام عقب مباراته مع الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.



المصري

فاز فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحول المصري تأخره بهدف لفوز بهدفين، حيث منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 73، سجل إلياس الجلاصي، الذي شارك كبديل هدف فوز فريق المدينة الباسلة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب الدوري.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محمود علاء، مدافع الفريق في الدقيقة 89، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.



بتلك النتيجة يحتل الاتحاد المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز السابع.

وحرص لاعبو المصري، قبل انطلاق المباراة، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع النادي الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.

كما طالب لاعبي الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة، قبل انطلاق المباراة من خلال لافتة حملها اللاعبين لدعم مصيلحي.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

لاعب المصرى يغيب عن مباراة غزل المحلة

إسلام الجزار

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.