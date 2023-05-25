فيتو تكشف فضيحة جديدة لهروب أبطال مصر الرياضيين

الحديث عن أحمد فؤاد بغدودة بطل المصارعة الذي سافر إلى فرنسا الأسبوع الحالي وكان مثار الرأي العام المصري حول رحيل الأبطال في الرياضة من مصر إلى دول أخرى كشف أمورا كثيرة في الرياضة تحتاج إلى تدخل حاسم باللوائح والقوانين لمنع هجرة أبطال مصر واللعب تحت علم آخر.



مفاجأة من العيار الثقيل

تكشف “فيتو” عن رحيل ثلاثة من نجوم ألعاب القوى خلال الشهرين الماضيين إلى دولة قطر واللعب هناك تمهيدا للعب باسم قطر، واللاعبون هم محمد علي نوفل في الوثب الثلاثي والبراء حسام تحت 18 سنة لاعب وثب عالي ومركب والاثنان من أبناء النادي الأهلي والثالث يوسف بخيت من نادٍ آخر تحت 20 سنة لاعب جلة وقرص

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اتحاد ألعاب القوى تعامل مع الأمر كأنه شيء طبيعي وعادي ولم يتم الإعلان عن رحيل هذا الثلاثي رغم أن أحد خبراء ألعاب القوى يؤكد أن الثلاثة أهم من بغدودة ولاعبين واعدين

وفي الوقت الذي ثار فيه الرأي العام بعد رحيل بغدودة تظهر علامات رحيل عدد من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب بحثا عن دعم أكبر رغم أن الدولة لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للأبطال على كافة المستويات.



مليار و100 مليون دعم الوزارة

وفي الوقت الذي كشف فيه أحد مسئولي وزارة الشباب والرياضة أن ميزانية الرياضة قد تصل إلى مليار و100 مليون جنيه استعدادا لأولمبياد باريس فإن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد نتيجة لأن معظم الأموال تذهب إلى أمور جانبية سواء رواتب موظفين أو سُلف أو سفريات يذهب البعض من أعضاء الاتحاد للتنزه والفسحة ويبقى الفتات القليل للأبطال الرياضيين وهو ما يكون سببا في استجابة عدد من الأبطال لإغراءات سماسرة التجنيس مما يضيع علي مصر خير أبنائها والاستفادة منهم بعد أن تم إعدادهم.

إقرار اللاعب وولي الأمر

ويؤكد أحد خبراء الرياضة في مصر أنه لا بد من تعديل اللوائح من أجل وقف استنزاف ثروات مصر والحد من هروب أو رحيل الأبطال ولا يحتاج الأمر إلا إلى إجراء بسيط يتمثل في إقرار من اللاعب وولي الأمر بالتعهد بسداد بما تم إنفاقه عليه خلال فترات الإعداد في حالة الرحيل أو الذهاب إلى أي مكان أسوة بكليات وجامعات تفعل هذا الأمر لأنه لا يعقل أن تتكبد الدولة كل تلك الأموال ثم تذهب هباء منثورا.



مصريون بجنسيات أخرى في آخر أولمبياد

الرياضة المصرية التي احتلت المركز الـ 54 في أولمبياد طوكيو 2020 وجاءت في الترتيب بعد دول أفريقية مثل أوغندا وغيرها كان من الممكن أن يكون الترتيب أفضل لو حافظنا على الأبطال الذين لعبوا تحت علم دول أخرى وفي مقدمتهم البطل فارس حسونة في رفع الأثقال الذي لعب تحت علم دولة قطر وحقق أول ميدالية ذهبية لها في الدورة الأولمبية.

آدم أصيل وصل إلى ثلاثة نهائيات في لعبة الجمباز تحت العلم التركي بعد أن غير اسمه من عبد الرحمن جمال إلى آدم أصيل حسب شروط الحصول على الجنسية التركية وكان يلعب باسم مصر حتي 2017

وهادي النحاس شارك تحت العلم الكندي وهو مصري الأصل وعاش بمدينة الإسكندرية حتى رحل مع أسرته وهو في الحادية عشرة من عمره وحقق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو ومن المرشحين لحصد ميدالية في أولمبياد باريس

أحمد عبد الواحد لعب تحت العلم الإيطالي في مسابقات ألعاب القوى وفي سباق 3000 متر موانع وحقق أرقاما لا بأس بها في طوكيو.

أما عن الراحلين من الرياضة فهم كثر وعمليات ممنهجة منذ فترة ليست قليلة ولكن كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر من جديد للحفاظ على ثروات مصر الرياضية بدلا من البكاء على اللبن المسكوب.

ربما أحمد فؤاد بغدودة بطل المصارعة هو واحد من مئات تم تسليط الأضواء عليه في ظل وجود أبطال حقيقيين واعدين من نوعية كيشو وسمر حمزة وغيرهم

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تركات واسعة من الجميع إدراكا منهم لخطورة مثل تلك المواقف على سمعة الرياضة المصرية بداية من الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي وجهت نداء عاجل للاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة وطالبته بالعودة وتعديل كل الأمور وووضعه تحت رعاية الدولة المصرية كما وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس نداء آخر للاعب من أجل العودة مع وعده بحل كل مشاكله المادية من أجل العودة للعب باسم مصر.

في الوقت الذي حاول فيه كل المسئولين في الرياضة التنصل من مسئولية مما حدث سواء اتحاد المصارعة الذي أكد على أن اللاعب حصل على حقوقه كاملة وأن خصم 12 ألف جنيه لأنه كان قد حصل على سلف سابقة في الوقت الذي كشف فيه والد اللاعب …هذا المواطن البسيط …. أنه كان ينفق من قوت أولاده علي ابنه وأن ابنه البطل كان يستلف جزمة اللعب من أصحابه وظهرت بيانات من كل الأطراف تؤكد خلو طرفهم من تلك الأزمة …

لم تكن الأزمة برمتها خاصة بلعبة رفع الأثقال بقدر ما كانت كاشفة للرياضة المصرية وضرورة البحث عن آليات للحفاظ علي ثروات مصر من الرياضيين الأبطال في مختلف الألعاب ولم تصدر أي بيانات من اللجنة الأولمبية التي لاتتردد في إصدار بيانات مع كل إنجاز لاتحاد رياضي ….

ويبقي في النهاية ضرورة تشديد قبضة الوزارة علي كل الهيئات الرياضية من خلال تقنين القرارات الوزارية وتحديد أولوية المسافرين مع البعثات الرياضية فلا يعقل ترشيدا للنفقات من أجل توفير كل السيولة للأبطال الرياضيين.